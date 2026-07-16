Nubia Нави Кс Ultra: представлен первый смартфон с ИИ-агентом

Гонка искусственного интеллекта (AI) на рынке смартфонов выходит на новый уровень. Бренд Nubia, принадлежащий корпорации ZTE, готовится представить свой следующий флагман — модель Nubia Нави Кс Ultra. Компания громко называет это устройство «первым смартфоном, который принес ИИ в мир». Официальный дебют устройства состоится в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту (ВАИК 2026), которая пройдет 17-20 июля в Шанхае. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, внешний вид нового флагмана уже перестал быть секретом. Nubia Нави Кс Ultra будет выпущен в четырех цветах: черном, светло-розовом, серебристом и синем. В центре задней панели устройства расположен логотип бренда, а горизонтальный модуль камеры включает три объектива. Ожидается, что дизайн устройства будет современным и компактным.

Системный интеллект и возможности «АИ-агента»

Президент Nubia Ни Фэй извинился перед пользователями за небольшую задержку презентации смартфона. Он подчеркнул, что эта задержка связана с доведением устройства до совершенства. Смартфон будет оснащен мобильным помощником Дубао от компании БйтеДанке. Это не просто чат-бот, отвечающий на вопросы или пишущий тексты, а настоящий «агент», который понимает естественный язык пользователя и способен самостоятельно выполнять многоэтапные задачи в различных приложениях.

Этот системный интеллект способен управлять процессами внутри смартфона. Например, по команде пользователя он может последовательно открывать несколько приложений, обрабатывать данные и предоставлять конечный результат. Это значительно отличается от простых функций AI, доступных на рынке сегодня, и, как утверждается, полностью изменит опыт использования мобильных устройств.

Nubia позиционирует эту модель не просто как концептуальную разработку, а как полноценный флагман для широкой аудитории. Учитывая высокий интерес к игровым и инновационным смартфонам этого бренда, модель Нави Кс Ultra, несомненно, станет долгожданной новинкой для энтузиастов технологий. Особенно интеграция искусственного интеллекта на системном уровне поможет облегчить повседневные задачи.

Конкуренция и рыночные тенденции

Интересно, что Nubia не единственная в этом направлении. Недавно китайская компания СтепФун, основанная бывшими сотрудниками Microsoft, также представила свою модель СтепКс Нео. Они также объявили свое устройство первым массовым смартфоном с «АИ-агентом», выполняющим многоэтапные задачи.

Подводя итог, можно сказать, что смартфон Nubia Нави Кс Ultra выделяется следующими ключевыми аспектами:

АИ-помощник Дубао на системном уровне;

Понимание естественного языка и выполнение сложных команд;

Выбор корпуса в четырех современных цветах;

Мощная система камер с тремя сенсорами;

Статус флагмана, предназначенного для массового производства.

На данный момент полная информация о технических характеристиках и цене устройства держится в секрете. Все подробности будут раскрыты через несколько дней на выставке в Шанхае.