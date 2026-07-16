Nubia Нави Кс Ultra: представлен первый смартфон с ИИ-агентом

·22·Технологии
Nubia Нави Кс Ultra: представлен первый смартфон с ИИ-агентом

Гонка искусственного интеллекта (AI) на рынке смартфонов выходит на новый уровень. Бренд Nubia, принадлежащий корпорации ZTE, готовится представить свой следующий флагман — модель Nubia Нави Кс Ultra. Компания громко называет это устройство «первым смартфоном, который принес ИИ в мир». Официальный дебют устройства состоится в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту (ВАИК 2026), которая пройдет 17-20 июля в Шанхае. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, внешний вид нового флагмана уже перестал быть секретом. Nubia Нави Кс Ultra будет выпущен в четырех цветах: черном, светло-розовом, серебристом и синем. В центре задней панели устройства расположен логотип бренда, а горизонтальный модуль камеры включает три объектива. Ожидается, что дизайн устройства будет современным и компактным.

Системный интеллект и возможности «АИ-агента»

Президент Nubia Ни Фэй извинился перед пользователями за небольшую задержку презентации смартфона. Он подчеркнул, что эта задержка связана с доведением устройства до совершенства. Смартфон будет оснащен мобильным помощником Дубао от компании БйтеДанке. Это не просто чат-бот, отвечающий на вопросы или пишущий тексты, а настоящий «агент», который понимает естественный язык пользователя и способен самостоятельно выполнять многоэтапные задачи в различных приложениях.

Этот системный интеллект способен управлять процессами внутри смартфона. Например, по команде пользователя он может последовательно открывать несколько приложений, обрабатывать данные и предоставлять конечный результат. Это значительно отличается от простых функций AI, доступных на рынке сегодня, и, как утверждается, полностью изменит опыт использования мобильных устройств.

Nubia позиционирует эту модель не просто как концептуальную разработку, а как полноценный флагман для широкой аудитории. Учитывая высокий интерес к игровым и инновационным смартфонам этого бренда, модель Нави Кс Ultra, несомненно, станет долгожданной новинкой для энтузиастов технологий. Особенно интеграция искусственного интеллекта на системном уровне поможет облегчить повседневные задачи.

Конкуренция и рыночные тенденции

Интересно, что Nubia не единственная в этом направлении. Недавно китайская компания СтепФун, основанная бывшими сотрудниками Microsoft, также представила свою модель СтепКс Нео. Они также объявили свое устройство первым массовым смартфоном с «АИ-агентом», выполняющим многоэтапные задачи.

Подводя итог, можно сказать, что смартфон Nubia Нави Кс Ultra выделяется следующими ключевыми аспектами:

  • АИ-помощник Дубао на системном уровне;
  • Понимание естественного языка и выполнение сложных команд;
  • Выбор корпуса в четырех современных цветах;
  • Мощная система камер с тремя сенсорами;
  • Статус флагмана, предназначенного для массового производства.
На данный момент полная информация о технических характеристиках и цене устройства держится в секрете. Все подробности будут раскрыты через несколько дней на выставке в Шанхае.

NubiaСмартфонИскусственный ИнтеллектZTEТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

ИИ в 2ГИС теперь сообщает о наличии бензина на АЗСИИ в 2ГИС теперь сообщает о наличии бензина на АЗССегодня, 20:24Шерйл Сандберг инвестировала 10 миллионов долларов в стартап по проверке автомобилей с помощью AIШерйл Сандберг инвестировала 10 миллионов долларов в стартап по проверке автомобилей с помощью AIСегодня, 20:23Бывший исследователь DeepMind привлек 300 миллионов долларов оценки для стартапа ЭлорианБывший исследователь DeepMind привлек 300 миллионов долларов оценки для стартапа ЭлорианСегодня, 20:20Глава АМИ Лабс Александр ЛеБрюн: Почему мы избегаем терминов AGI и суперинтеллект?Глава АМИ Лабс Александр ЛеБрюн: Почему мы избегаем терминов AGI и суперинтеллект?Сегодня, 19:57Муншот AI выходит на новый этап в гонке искусственного интеллекта: представлена модель Кими 3Муншот AI выходит на новый этап в гонке искусственного интеллекта: представлена модель Кими 3Сегодня, 19:24Спутники Starlink были вынуждены избегать столкновений 355 тысяч раз за годСпутники Starlink были вынуждены избегать столкновений 355 тысяч раз за годСегодня, 19:21
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли