Президент наделил председателей махаллей полномочиями по продаже земли и контролю над «семеркой»

·0·Узбекистан
Президент наделил председателей махаллей полномочиями по продаже земли и контролю над «семеркой»

На видеоселекторном совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, состоявшемся 16 июля, были объявлены исторические реформы, кардинально меняющие систему управления махаллей в Узбекистане. Отныне председатель махалли становится не просто представителем общественности, а полноценным и реальным руководителем своей территории.

Zamin.uz представляет подробности беспрецедентных новых полномочий, предоставленных главой государства председателям махаллей, и нового алгоритма работы в разрезе махаллей.

«Махалля — это самое близкое к народу звено управления. Повседневные вопросы людей должны решаться на местах, без лишней волокиты», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Новые полномочия председателей махаллей: сравнение старой и новой систем

На совещании председателям махаллей были предоставлены широкие права для решения социальных проблем и развития предпринимательства:

Новые возможности

Как было раньше?

Как будет теперь?

Выставление пустующих земель на аукцион

Контролировалось хокимиятами и вышестоящими органами, процесс затягивался на месяцы.

Председатель может напрямую выставлять пустующие земли на территории махалли на аукцион для строительства частных детских садов, школ, клиник и спортивных объектов.

Контроль над «махаллинской семеркой»

Члены «семерки» работали разрозненно, в основном отчитываясь перед своими вышестоящими ведомствами.

Председатель утверждает план работы помощника хокима, инспектора профилактики, активиста по вопросам женщин, лидера молодежи, налоговика, банкира и социального работника, и требует от них строгого исполнения.

Финансирование проектов

За средствами на малые проекты в махаллях обращались в вышестоящие организации.

В распоряжение «махаллинской семерки» будут выделяться гранты в размере 10 миллионов сумов на проекты, направленные на чистоту, благоустройство и увеличение доходов.

Опыт махалли «Янги Кува»: четкая система борьбы с безработицей

Глава государства на примере махалли «Янги Кува» в Ферганской области показал новый метод работы по обеспечению занятости населения и эффективному использованию приусадебных участков.

В этой махалле проживает 51 безработный гражданин, 4 из которых окончили агротехнический техникум и имеют по 10 соток приусадебного участка. Согласно новой системе, сокращение безработицы решается по следующей цепочке:

  1. Оформление заказа: Председатель махалли дает четкий заказ махаллинскому банкиру на строительство легкой теплицы для выращивания цветочных саженцев на приусадебном участке.

  2. Определение потребностей: По остальным безработным жителям председатель также определяет, кому нужен кредит, кому оборудование или земля, кто хочет начать предпринимательство, и ставит задачу банкиру.

  3. Решение социальных проблем: Например, из-за нехватки детского сада в «Янги Кува» 50 детей посещают соседнюю махаллю. Председатель махалли напрямую выставляет 70 соток пустующей земли на территории на аукцион для строительства частного детского сада.

Фонд в 240 миллиардов сумов и научный подход

Для поддержки социальных и экологических проектов в махаллях каждой из 8 992 махаллей республики будет выделен грант в размере 10 миллионов сумов. На эти цели государством формируется крупный ресурс в размере 240 миллиардов сумов.

Кроме того, для внедрения научного подхода в систему работы в разрезе махаллей и систематического повышения квалификации членов «махаллинской семерки» будет создана новая структура — Национальный институт развития махалли. Этот институт будет заниматься разработкой научных решений актуальных проблем в махаллях.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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