В ОАЭ отличникам-выпускникам вручили премии в размере 27 тысяч долларов

·24·Мир
В ОАЭ отличникам-выпускникам вручили премии в размере 27 тысяч долларов

В Объединенных Арабских Эмиратах восемь выпускников, окончивших школу с наивысшими результатами, были награждены денежной премией в размере 27 тысяч долларов США. Об этом сообщает издание Халидж Тимес.

Сообщается, что заместитель премьер-министра ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед ибн Рашид Аль Мактум торжественно отметил Абир, Адама, Хессу, Али, Абдаллу, Рашида, Шейху и Марьям, показавших лучшие результаты в стране по сертификату о среднем образовании.

На церемонии вручения наград правитель Дубая поздравил молодежь и выразил им большое доверие.

«Мы гордимся вами и верим, что в будущем вы внесете достойный вклад в развитие ОАЭ», — сказал шейх Мухаммед ибн Рашид Аль Мактум.

Он подчеркнул, что страна продолжит последовательную работу по развитию системы образования и созданию еще более широких возможностей для молодежи.

Также правитель Дубая выразил особую благодарность родителям и учителям выпускников, отметив, что поддержка семьи и самоотверженный труд педагогов играют решающую роль в успехах молодежи.

По данным Халидж Тимес, лауреаты премии были отобраны из числа учащихся, показавших самые высокие результаты по различным направлениям и категориям обучения.

Объединенные Арабские ЭмиратыДубайМухаммед ибн Рашид Аль МактумKhaleej Times
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