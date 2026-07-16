При пожаре в детском доме в Алжире погибли 11 человек

·38·Мир
При пожаре в детском доме в Алжире погибли 11 человек

В результате крупного пожара в детском доме, расположенном недалеко от столицы Алжира, погибли по меньшей мере 11 человек, еще 19 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает издание Эуроневс.

Сообщается, что инцидент произошел 16 июля около 03:30 по местному времени в детском доме в коммуне Мухаммадия, расположенной к востоку от столицы. Сразу после получения сообщения о возгорании на место происшествия прибыли экстренные службы.

К тушению пожара и спасательным работам были привлечены шесть пожарных машин, шесть бригад скорой медицинской помощи и специальная техника. Спасателям удалось вывести из здания в безопасное место пять человек, нуждавшихся в помощи.

Изначально сообщалось о 16 пострадавших, однако позже их число возросло до 19. У некоторых пострадавших диагностированы ожоги, у других наблюдаются отравление дымом и проблемы с дыханием.

В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара. Специалисты продолжают поисково-следственные работы на месте происшествия. Премьер-министр Алжира Сифи Греб посетил больницу, чтобы навестить пострадавших.

АлжирEuronewsМохаммадияНадир Ларбауи
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