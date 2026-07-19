В США начались масштабные протесты против искусственного интеллекта

В 42 штатах США прошли массовые акции протеста против строительства центров обработки данных (дата-центров), обслуживающих системы искусственного интеллекта (AI). Эти демонстрации, организованные движением ХумансФирст, оцениваются как первое общенациональное выступление в истории страны, направленное против инфраструктуры искусственного интеллекта. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным агентства Reuters, в рамках 142 отдельных акций граждане выразили протест против проектов, реализуемых такими технологическими гигантами, как Meta, Alphabet (Google), Amazon, Microsoft и xAI Илона Маска. Активисты обеспокоены тем, что быстрое строительство таких огромных объектов создает чрезмерную нагрузку на местные ресурсы, в частности на энергосистему и водоснабжение.

Дефицит ресурсов и общественное недовольство

Протестующие вышли с плакатами: «Нам нужна вода, а не данные» и «Штат Джорджия не голосовал за гипермасштабируемые центры искусственного интеллекта». Дело в том, что серверы, используемые для обучения и обеспечения работы современных АИ-систем, потребляют огромное количество электроэнергии и требуют миллионы литров чистой воды для систем охлаждения.

Организаторы ХумансФирст подчеркивают, что это движение объединило людей с разными политическими взглядами. Их сплотила общая цель — желание снизить негативное влияние новых технологических объектов на экологию и образ жизни в их городах и сельских районах.

Опросы, проведенные Reuters/Ипсос, также показывают высокий уровень обеспокоенности среди населения. Согласно результатам исследования, лишь треть американцев поддерживают темпы строительства дата-центров в стране. Только 14% респондентов заявили, что согласны на строительство такого объекта в своем городе.

Реакция представителей отрасли

Представители технологической индустрии пытаются опровергнуть эту критику. Президент Коалиции дата-центров Джош Леви заявил, что представители отрасли тесно сотрудничают с местными органами власти и населением. По его словам, компании принимают меры для минимизации воздействия новых объектов на окружающую среду и их безопасной интеграции в региональную инфраструктуру.

Тем не менее, по мере усиления гонки в сфере искусственного интеллекта, крупные корпорации вынуждены наращивать свои мощности. Это свидетельствует о том, что в будущем конфликт между технологическим прогрессом и сохранением природных ресурсов будет только углубляться. Для таких стран, как Узбекистан, развивающих цифровую экономику, ситуация в США может стать важным уроком в вопросах энергоэффективности и поддержания экологического баланса.