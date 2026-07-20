Новая функция в мессенджере Telegram: Павел Дуров анонсировал формат «карусель»

·79·Технологии
Новая функция в мессенджере Telegram: Павел Дуров анонсировал формат «карусель»

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о запуске новой удобной функции для пользователей мессенджера — «карусели». Благодаря этому нововведению пользователи теперь могут объединять несколько фотографий или видео в одном сообщении в виде упорядоченной галереи, которую можно листать. Ожидается, что эта функция выведет обмен визуальным контентом на платформе на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Механизм работы новой функции спроектирован максимально просто и понятно. После того как пользователь выберет несколько медиафайлов из галереи, достаточно активировать опцию «Показать как карусель» (Шов ас карусел) через специальное меню. В результате отправленные изображения будут отображаться последовательно, в виде целостного блока.

Новые возможности визуального контента

Публикуя демонстрационное видео новой функции в своем официальном канале, Павел Дуров подошел к этому изменению с юмором. По его словам, это может быть маленьким шагом для обмена сообщениями, но «огромным скачком в превращении фотографий котиков в презентации». Этой фразой Дуров намекнул на то, что Telegram становится не просто инструментом для общения, но и средством для создания профессионального и эстетичного контента.

По данным Иксбт.ком, это обновление будет особенно полезно блогерам, маркетологам и пользователям, публикующим обзоры товаров на своих каналах. Ранее при отправке нескольких изображений они размещались в виде общего альбома, что иногда нарушало визуальный порядок. Теперь же каждая фотография будет находиться в центре внимания.

Для пользователей из Узбекистана Telegram также является основным инструментом для общения и получения информации. Для местных предпринимателей и коммерческих каналов формат «карусель» позволит представлять каталоги товаров в привлекательном виде. Это свидетельствует о том, что платформа все больше осваивает функции не только мессенджера, но и социальной сети.

В настоящее время эта функция постепенно появляется в последних обновлениях приложения. Пользователям рекомендуется обновить Telegram до последней версии через App Store или Google Play, чтобы воспользоваться новой возможностью. В будущем планируется дальнейшее совершенствование этого формата и добавление дополнительных интерактивных элементов.

TelegramПавел ДуровТехнологииКарусельОбновление
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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