В Китае пассажир заставил стюардессу встать на колени и извиниться перед всеми

Конфликт, произошедший на борту самолета в Китае, вызвал широкие обсуждения в социальных сетях. Во время рейса авиакомпании Чина Эастерн Аирлинес по маршруту Хэфэй–Далянь стюардесса сервисной тележкой задела локоть пассажира.

После этого пассажир потребовал от женщины извинений. В ходе инцидента он заставил стюардессу встать на колени и извиниться прямо в салоне, на глазах у других пассажиров.

Авиакомпания встала на защиту своей сотрудницы, охарактеризовав подобные действия пассажира как нарушение порядка на борту и унижение личного достоинства сотрудника.

По данному факту авиакомпания обратилась в правоохранительные органы. А пассажир, спровоцировавший конфликт, был внесен в черный список авиакомпании.