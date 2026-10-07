54-летний британский путешественник поразил всех, в одиночку переплыв два океана на веслах за 327 дней

54-летний британец Дейв Белл в одиночку пересек Тихий и Индийский океаны на гребной лодке, преодолев расстояние почти в 29 тысяч километров. Его долгое путешествие началось в Перу и завершилось спустя 327 дней в Кении.

Во время поездки Белл греб в среднем по 12 часов в день. За время экстремального путешествия он несколько раз сталкивался с техническими проблемами. В частности, руль лодки ломался трижды, и ему приходилось чинить его прямо в море. А в один из моментов лодка едва не перевернулась.

Добравшись до суши, Белл из-за долгого пребывания в море поначалу с трудом передвигался самостоятельно, и ему потребовалась помощь.

Теперь британский путешественник ожидает официального подтверждения своего рекорда по самому длинному расстоянию, преодоленному на гребной лодке без посторонней помощи.