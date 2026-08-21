Ожидается, что смартфон Samsung Galaxy S26 FE представят 27 августа

·18·Технологии
Ожидается, что смартфон Samsung Galaxy S26 FE представят 27 августа

Компания Samsung официально объявила о проведении новой презентации Galaxy Эвент Аугуст 2026. Мероприятие запланировано на 27 августа текущего года, и внимание технологического мира приковано к этому событию. По данным иксбт.ком, хотя южнокорейский производитель пока официально не раскрыл название нового устройства, инсайдерская информация и распространившиеся утечки указывают, что ожидаемой премьерой станет именно модель Galaxy S26 FE. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Мероприятие планируется начать в 18:00 по ташкентскому времени (12:00 по УТК). За ним можно будет следить в прямом эфире по всему миру через официальный сайт Samsung и официальный канал компании на YouTube. Стоит отметить, что устройства серии FE (Fan Edition) всегда вызывали большой интерес у пользователей, поскольку предлагают флагманские возможности по более доступной цене.

Изменения в автономности и технических возможностях

Пока официальные подробности о Samsung Galaxy S26 FE держатся в секрете, появление устройства в базе данных ЭПРЭЛ раскрыло его основные технические характеристики. Согласно этим данным, ожидается, что аккумулятор нового смартфона сохранит нормативные характеристики в течение 1200 циклов зарядки. Интересно, что заявленное время автономной работы гаджета составляет примерно 50 часов.

Для сравнения, предыдущая модель Galaxy S25 FE, согласно данным ЭПРЭЛ, обеспечивала 42,5 часа автономной работы, хотя её аккумулятор был рассчитан на 2000 циклов. Новый Galaxy S26 FE позволит пользователям дольше работать без подзарядки, демонстрируя повышение эффективности аккумулятора.

Ожидаемые характеристики и программное обеспечение

По данным источников, будущий смартфон оснастят 6,7-дюймовым АМОЛЭД-дисплеем с современным разрешением Фулл ХД+ и защитным стеклом Горилла Гласс Виктус+. Кроме того, ожидается, что корпус устройства получит традиционную защиту от воды и пыли по стандарту ИП68. Это обеспечит пользователям дополнительное спокойствие в повседневной жизни.

Аппаратная часть устройства также заслуживает внимания. Ожидается, что смартфон получит аккумулятор ёмкостью 4900 мАч и поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 45 ватт. В области фотосъёмки, предположительно, будет представлена тройная камера с основным датчиком на 50 мегапикселей.

Одна из важнейших особенностей заключается в том, что Samsung обещает длительную программную поддержку и для этой модели. По данным иксбт.ком, начиная с даты выхода Galaxy S26 FE будет регулярно получать системные обновления в течение 7 лет. Это позволит устройству сохранять актуальность и безопасность на протяжении многих лет.

SamsungGalaxy S26 FEСмартфонТехнологииПрезентация
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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