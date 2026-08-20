iPhone 18 Pro представят в новых цветах и с уменьшенным Dynamic Island

·32·Технологии
iPhone 18 Pro представят в новых цветах и с уменьшенным Dynamic Island

По мере приближения традиционного для Apple сентябрьского мероприятия в интернете активно обсуждаются последние сведения и изображения будущего флагмана — iPhone 18 Pro. Согласно опубликованным рендерам, смартфон нового поколения представят в четырёх необычных цветах, а вырез Dynamic Island на передней панели заметно уменьшится. По данным иксбт.ком, эти изменения призваны сделать внешний вид устройства современнее и совершеннее. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Технологические изменения и дизайн экрана

Одно из главных изменений коснётся элемента Dynamic Island, расположенного на передней панели. Согласно распространённым утечкам, его ширина сократится примерно на 35 процентов. Этого удалось добиться благодаря переносу инфракрасных датчиков непосредственно под дисплей. При этом Apple сохранит оригинальную концепцию интерфейса.

Напомним, в январе известный инсайдер Ice Universe сообщил, что размер Dynamic Island уменьшится с 20,76 миллиметра до 13,49 миллиметра. Позже эта информация также получила подтверждение благодаря фотографиям прототипов. Из-за переноса инфракрасного излучателя системы Факе ИД в нижнюю часть экрана размер выреза заметно уменьшился.

Цвета корпуса и основные версии

Появились новые подробности и о внешнем виде смартфона, включая палитру цветов. Судя по макетам, опубликованным инсайдером Сонни Диксоном, линейка iPhone 18 Pro будет доступна в серебристом, чёрном, голубом и тёмно-вишнёвом цветах (Дарк Черрй). Последний оттенок Дарк Черрй, как и оранжевый цвет в предыдущих моделях iPhone 17 Pro, станет главным отличительным фирменным цветом этого поколения.

Источники напоминают, что ранее известный инсайдер Маджин Бу уже демонстрировал свою надёжность, заранее публикуя точные изображения планшетов iPad mini, цветов iPhone 12 и макетов iPhone 16. Поэтому эти подробности об iPhone 18 Pro вызывают большой интерес среди поклонников технологий.

Ожидается, что Apple проведёт традиционную презентацию 9 сентября и представит на ней не только iPhone 18 Pro, но и ряд других новых устройств. Ежегодно это мероприятие оказывается в центре внимания миллионов пользователей и экспертов по всему миру.

AppleiPhone 18 ProDynamic IslandСмартфоныТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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