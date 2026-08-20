Представлены Сеннхеисер Моментум Труе Вирелесс 5

Немецкий бренд официально представил новое поколение полностью беспроводных флагманских наушников — Сеннхеисер Моментум Труе Вирелесс 5. По данным Иксбт.ком, новый гаджет уже успел привлечь внимание пользователей оригинальным дизайном, сменным аккумулятором и современными технологическими возможностями. Стартовая цена этих наушников премиум-класса на мировом рынке составляет 300 долларов США. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Производитель выбрал для этой модели полностью новую концепцию дизайна и предлагает покупателям пять вариантов расцветки. Наушники и их зарядный футляр будут доступны в черном, белом, синем, красноватом и коричневом цветах. Такая широкая палитра позволяет пользователям выбрать устройство, соответствующее их стилю.

Самостоятельная замена аккумулятора

Одной из наиболее важных и неожиданных особенностей модели стал зарядный футляр со съемным аккумулятором. По словам компании, пользователь сможет легко самостоятельно заменить батарею в футляре — для этого достаточно обычной отвертки. Такое решение значительно продлевает срок службы гаджета и имеет важное экологическое значение.

Автономность устройства также заслуживает внимания. Сами наушники способны непрерывно работать до 12 часов на одном заряде. Вместе с зарядным футляром этот показатель достигает 40 часов, однако важно отметить, что такие результаты возможны при отключенной функции активного шумоподавления.

Кроме того, гаджет получил технологию быстрой зарядки: всего 8 минут зарядки обеспечивают один час работы. Помимо традиционного проводного способа, предусмотрена и беспроводная зарядка, что повышает удобство использования.

Современные технологии и защита

В техническом плане Сеннхеисер Моментум Труе Вирелесс 5 поддерживают самые современные стандарты. В частности, устройство оснащено модулем Bluetooth 6 .0, который обеспечивает быстрое подключение к различным устройствам через функции Google Fast Паир и Microsoft Свифт Паир. Для ценителей качественного звука важным нововведением станет поддержка технологии аптКс Лосслесс.

Корпус наушников защищен от влаги и пыли по стандарту ИП54, поэтому их можно спокойно использовать в повседневной жизни, в том числе во время занятий спортом. За качество голосовых вызовов и общения отвечает система из шести микрофонов.