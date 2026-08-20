Xiaomi выпустила новую умную кухонную вытяжку с автоматической регулировкой тяги

Компания Xiaomi, занимающая заметное место на рынке бытовой техники и гаджетов, представила очередное интересное устройство. По данным иксбт.ком, новая кухонная вытяжка европейского типа Mijia Смарт Ранге Худ 3, вышедшая на рынок Китая, привлекает внимание расширенными функциями и доступной ценой. Устройство предназначено для более эффективной и удобной очистки воздуха на кухне. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Основные технические характеристики новой модели значительно улучшены по сравнению с устройствами предыдущего поколения. В основе вытяжки лежит бесщёточный двигатель постоянного тока нового поколения, способный вращаться со скоростью до 2200 оборотов в минуту, а также высокоэффективная система вентилятора. Благодаря этому максимальная производительность достигает 25 кубометров в минуту, что на 9% выше показателя предыдущей модели.

Умное управление и определение сопротивления воздуха

Одним из ключевых преимуществ Mijia Смарт Ранге Худ 3 является алгоритм Круисе Буст, основанный на элементах искусственного интеллекта. Система автоматически определяет сопротивление воздуха в общей вентиляционной шахте многоквартирных домов и самостоятельно регулирует производительность и давление в соответствии с этими условиями.

Максимальное статическое давление устройства достигает 1080 Па. Это позволяет вытяжке стабильно сохранять эффективность даже в сложных ситуациях, когда в общей вентиляционной системе дома возникает высокое сопротивление.

Удобство и интеграция с экосистемой

Чтобы устранить неудобства во время приготовления пищи, производитель оснастил устройство функцией бесконтактного управления. Встроенная система распознавания жестов позволяет взмахом руки включать и выключать вытяжку, а также менять мощность всасывания. Пользователям больше не нужно прикасаться к панели жирными или мокрыми руками во время выпечки или приготовления еды.

Кроме того, устройство полностью интегрировано с экосистемой Xiaomi HyperOS Коннект и приложением Mijia. С помощью смартфона пользователи могут удалённо управлять вытяжкой и создавать сценарии её взаимодействия с другими устройствами умного дома Xiaomi.

Автоматическая очистка и цена

Ещё одной технологической особенностью устройства стал автоматический режим сухой очистки Смарт Дрй Клеанинг. В этом режиме крыльчатка вращается на высокой скорости, удаляя часть скопившихся внутри жировых отложений. По задумке Xiaomi, это замедляет образование жирового слоя внутри вентилятора и помогает дольше сохранять его эффективность.

В настоящее время Mijia Смарт Ранге Худ 3 уже продаётся на рынке Китая по цене 1499 юаней, или примерно 220 долларов США. Ожидается, что предложение таких передовых технологий и умных функций по относительно доступной цене усилит конкуренцию на рынке кухонной техники.