Япония выдвигает фантастический проект по обеспечению человечества бесконечной энергией

Крупный строительный и инженерный гигант Японии Шимизу Корпоратион представил одну из самых смелых и грандиозных идей в истории космических технологий — концепцию Луна Ринг. Согласно проекту, вокруг экватора Луны будет возведено кольцо из солнечных панелей, простирающееся на тысячи километров, а выработанная бесконечная чистая электроэнергия будет передаваться напрямую на планету Земля.

Это технологическое чудо разработано с целью полностью избавить человечество от глобального энергетического дефицита и экологических проблем.

«Луна Ринг»: Как работает гигантская фабрика в космосе?

Хотя предложенная концепция напоминает фантастические фильмы, она опирается на точные научные и инженерные основания:

Кольцо вдоль экватора Луны: Из-за отсутствия на поверхности Луны изменений погоды, облаков или атмосферы солнечные лучи падают постоянно и бесперебойно. Панели, размещенные вдоль экватора, позволят вырабатывать бесперебойную энергию;

Теоретическая мощность в 13 000 тераватт: Согласно предварительным расчетам инженеров Шимизу Корпоратион, максимальная мощность системы может достигать ровно 13 000 тераватт — это в несколько раз больше объема энергии, потребляемого сегодня по всему миру;

Как энергия доставляется на Землю: Полученная мощность будет отправляться через космос без проводов с помощью высокоточных микроволн (магнетронов), а также лазерных лучей на огромные приемные станции на Земле.

Кто будет осуществлять строительство?

Поскольку условия на Луне опасны и чрезвычайно тяжелы для человека, процесс строительства будет полностью автоматизирован:

Роботы с дистанционным управлением: Все работы по монтажу, установке панелей и формированию инфраструктуры будут выполнять бригады интеллектуальных роботов, управляемых дистанционно с Земли;

Использование местных ресурсов: Предусматривается использование лунного грунта (реголита) и содержащихся в нем минералов в качестве строительных материалов.

Реальность или вымысел?

В отношении будущего и вероятности реализации проекта необходимо учитывать несколько важных факторов:

Пока только концепция: «Луна Ринг» в настоящее время является не утвержденным планом или начатым строительством проектом, а предложенной на будущее научной концепцией; Сложные испытания: Для претворения этой системы в практику потребуются триллионные инвестиции, резкое сокращение расходов на космические перевозки, а также полное доказательство технических и экономических аспектов безопасной передачи энергии.



Тем не менее, эта инициатива Шимизу Корпоратион является ярким доказательством того, что в будущем человечество готовится получать чистую энергию не со своей планеты, а из просторов космоса.