Gemini AI Plus стоимостью 60 долларов стал бесплатным для студентов из Узбекистана

·9·Технологии
Gemini AI Plus стоимостью 60 долларов стал бесплатным для студентов из Узбекистана

Объявлено о масштабной новости для студенческой молодежи Узбекистана в сфере бесплатного использования возможностей искусственного интеллекта без каких-либо скидок. В рамках официального сотрудничества между Министерством цифровых технологий и мировым технологическим гигантом Google студенты нашей страны получили возможность в течение одного года абсолютно бесплатно пользоваться премиум-подпиской Google Gemini AI Plus.

Доступ к этой годовой подписке рыночной стоимостью 60 долларов США был открыт через специальную платформу Аилеадерс.уз.

Международное признание: ШирИД поддержал Узбекистан

Решающую роль в успешной реализации данной инициативы сыграла официальная платформа Google по подтверждению международного студенческого статуса — ШирИД:

  • Официальная регистрация: Платформа ШирИД официально внесла Узбекистан в список поддерживаемых государств;

  • Простая верификация: Благодаря этому решению узбекистанские студенты теперь могут без труда пройти установленную Google международную верификацию и подтвердить свой студенческий статус.

Какие льготы получат студенты?

Данное соглашение открывает новый этап для молодежи системы высшего образования в процессах научных исследований, программирования и изысканий:

  • 1 год полностью бесплатно: Каждый подтвержденный студент сможет в течение 12 месяцев без ограничений пользоваться премиальным инструментом искусственного интеллекта;

  • Экономия 60 долларов: Передовые модели и функции, ранее предоставлявшиеся по платному тарифу, теперь стали для молодежи республики инструментом бесплатного получения знаний;

  • Развитие образования и профессиональных навыков: С помощью Gemini AI Plus студенты могут значительно ускорить решение сложных задач по программированию, анализ научных статей и процесс изучения иностранных языков.

Эта инициатива Министерства цифровых технологий стала очередным важным шагом на пути развития сферы IT в нашей стране, интеграции молодежи в глобальные технологии и повышения современной цифровой грамотности.

Google Gemini AI PlusSheerIDМинистерство цифровых технологийAileaders.uz
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ученики 10-го класса также могут учиться в техникумеУченики 10-го класса также могут учиться в техникуме21 августа 20:09Блогер Азиз Хакимов приговорён к лишению свободы на срок более 4 летБлогер Азиз Хакимов приговорён к лишению свободы на срок более 4 лет11 августа 17:56Порядок возврата автомобиля со штрафстоянки кардинально изменитсяПорядок возврата автомобиля со штрафстоянки кардинально изменится8 июля 13:29Порядок выдачи автомобиля со штрафстоянки изменитсяПорядок выдачи автомобиля со штрафстоянки изменится7 июля 12:24Google перешла на новый этап в гонке искусственного интеллекта: анонсированы Gemini 3.6 и Gemini 4Google перешла на новый этап в гонке искусственного интеллекта: анонсированы Gemini 3.6 и Gemini 422 июля 03:26Google представила новые модели Gemini: основной упор на скорость и безопасностьGoogle представила новые модели Gemini: основной упор на скорость и безопасность21 июля 22:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Объявлены новые цены на iPhone 18 Pro Max
Объявлены новые цены на iPhone 18 Pro Max
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 10 октября
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 10 октября
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)