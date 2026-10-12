Gemini AI Plus стоимостью 60 долларов стал бесплатным для студентов из Узбекистана

Объявлено о масштабной новости для студенческой молодежи Узбекистана в сфере бесплатного использования возможностей искусственного интеллекта без каких-либо скидок. В рамках официального сотрудничества между Министерством цифровых технологий и мировым технологическим гигантом Google студенты нашей страны получили возможность в течение одного года абсолютно бесплатно пользоваться премиум-подпиской Google Gemini AI Plus.

Доступ к этой годовой подписке рыночной стоимостью 60 долларов США был открыт через специальную платформу Аилеадерс.уз.

Международное признание: ШирИД поддержал Узбекистан

Решающую роль в успешной реализации данной инициативы сыграла официальная платформа Google по подтверждению международного студенческого статуса — ШирИД:

Официальная регистрация: Платформа ШирИД официально внесла Узбекистан в список поддерживаемых государств;

Простая верификация: Благодаря этому решению узбекистанские студенты теперь могут без труда пройти установленную Google международную верификацию и подтвердить свой студенческий статус.

Какие льготы получат студенты?

Данное соглашение открывает новый этап для молодежи системы высшего образования в процессах научных исследований, программирования и изысканий:

1 год полностью бесплатно: Каждый подтвержденный студент сможет в течение 12 месяцев без ограничений пользоваться премиальным инструментом искусственного интеллекта;

Экономия 60 долларов: Передовые модели и функции, ранее предоставлявшиеся по платному тарифу, теперь стали для молодежи республики инструментом бесплатного получения знаний;

Развитие образования и профессиональных навыков: С помощью Gemini AI Plus студенты могут значительно ускорить решение сложных задач по программированию, анализ научных статей и процесс изучения иностранных языков.

Эта инициатива Министерства цифровых технологий стала очередным важным шагом на пути развития сферы IT в нашей стране, интеграции молодежи в глобальные технологии и повышения современной цифровой грамотности.