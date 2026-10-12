Как часто нужно чистить смартфон?

Мобильные телефоны — предметы, которыми мы пользуемся чаще всего в повседневной жизни и которые практически не выпускаем из рук, — могут стать источником неожиданной опасности для здоровья. Согласно исследованиям ученых-микробиологов, на поверхности экрана и чехла смартфона скапливается в 10 раз больше бактерий и вирусов, чем на обычном сиденье унитаза.

Через наши руки, которые в течение дня прикасаются к общественным местам, транспорту и различным предметам, микробы легко переносятся непосредственно на экран гаджета, а оттуда — на лицо, в глаза и полость рта.

Скрытые бактерии и риск сезонных инфекций

Регулярная очистка экрана телефона служит важным барьером в предотвращении следующих серьезных заболеваний:

Защита от сезонных вирусов: Дезинфекция экрана значительно снижает вероятность заражения простудой, ОРВИ, гриппом и другими респираторными вирусами;

Чистота кожи: Прямое соприкосновение смартфона с кожей лица во время разговора может привести к появлению различных сыпей, воспалений и прыщей на щеках;

Риск желудочно-кишечных инфекций: Использование телефона во время приема пищи открывает путь для попадания микробов непосредственно в организм.

Как и как часто нужно чистить телефон?

Специалисты дают следующие практические рекомендации по гигиене смартфонов:

Ежедневная привычка: Очищать поверхность гаджета необходимо как минимум 1–2 раза в день, особенно по возвращении домой с улицы;

Использование специальных салфеток: Смартфон рекомендуется аккуратно протирать антибактериальными или специальными влажными салфетками на спиртовой основе;

Защита олеофобного покрытия: Не следует распылять спиртовые растворы непосредственно на экран — нанесение жидкости на салфетку из микрофибры с последующим протиранием убережет покрытие экрана от повреждений;

Не забывайте про чехол: Учитывая, что под чехлом телефона также скапливается огромное количество пыли и микробов, рекомендуется снимать и мыть или дезинфицировать его несколько раз в неделю.

Уделив всего несколько секунд на очистку телефона, можно предотвратить множество инфекционных заболеваний.