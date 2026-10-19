В Узбекистане запущен платежный сервис Google Pay

·9·Технологии
В Узбекистане запущен платежный сервис Google Pay

В Узбекистане запущен электронный платежный сервис Google Pay. Об этом 19 октября сообщил представитель Google Cloud Марсин Красуски на мероприятии, проходящем в Самарканде.

Работы по запуску сервиса в Узбекистане активизировались после изменений в законодательстве о хранении персональных данных. Эти изменения направлены на определение правовых основ, разрешающих обработку некоторых персональных данных за рубежом.

Напомним, в марте 2026 года в Узбекистане был подписан закон, разрешающий обработку определенных персональных данных за рубежом. После данных изменений работы по запуску сервиса Google Pay ускорились.

Google PayGoogle CloudМарсин Красуски
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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