В Узбекистане 62,3% учителей не смогли пройти тест на профессиональный сертификат
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- В ходе тестирования для получения профессионального сертификата в 2024–2026 годах 62,3% из 47 936 педагогов не справились с установленными требованиями.
- Среди тех, кто получил сертификат, лишь 3,4% набрали высокие баллы, а остальная часть показала средние результаты.
- Самый высокий показатель зафиксирован среди выпускников специализированных и других высших учебных заведений, составивший 37,6%.
В Узбекистане почти две трети педагогов, прошедших тестирование для получения профессионального сертификата, не смогли набрать проходной балл. Анализ результатов за 2024–2026 годы поднимает серьезные вопросы относительно знаний и профессиональной подготовки учителей. Примечательно, что среди тех, кто получил сертификат, доля педагогов, набравших высокие баллы, крайне мала.
Согласно анализу, опубликованному Национальным агентством по обеспечению качества образования, 62,3% из 47 936 педагогов, участвовавших в аттестации на получение профессионального сертификата в течение трех лет, не справились с установленными требованиями. Иными словами, почти 6 из каждых 10 учителей, сдавших экзамен, не смогли набрать достаточное количество баллов для получения сертификата.
Тестирование охватило 14 регионов страны и 46 предметных направлений. Количество педагогов, принявших участие в экзаменах, организованных в шесть этапов, составило 6,9% от общего числа учителей республики.
Лишь 3,4% получивших сертификат набрали высокие баллы
По результатам официального анализа, 37,7% участников тестирования смогли получить сертификат. Однако не все они показали высокие результаты.
Распределение получивших сертификат педагогов по баллам выглядит следующим образом:
56–70 баллов — 12 693 учителя;
72–85 баллов — 4 778 учителей;
86 и более баллов — 608 учителей.
Особенно примечателен последний показатель. 608 педагогов, набравших высокие баллы, составили лишь 3,4% от общего числа получивших сертификат.
Эти цифры показывают, что в процессе профессиональной сертификации актуален вопрос не только прохождения теста, но и демонстрации высокого уровня знаний.
Учителя из каких учебных заведений чаще получали сертификаты?
В анализе также сравнивались результаты в зависимости от учебных заведений, которые окончили педагоги. Согласно приведенным данным, доля получивших сертификат варьируется в зависимости от типа образовательного учреждения.
Тип учебного заведения
Доля получивших сертификат
Специализированные и другие вузы
37,6%
Педагогические вузы
37,2%
Средние специальные учебные заведения
24,7%
Зарубежные образовательные организации
23,3%
Согласно результатам, среди педагогов, окончивших специализированные и другие высшие учебные заведения, доля получивших сертификат самая высокая — 37,6%. У выпускников педагогических вузов этот показатель составил 37,2%.
Среди выпускников средних специальных учебных заведений доля получивших сертификат составила 24,7%, а среди выпускников зарубежных образовательных организаций — 23,3%.
При этом данные цифры показывают разницу в результатах между выпускниками учебных заведений, однако на их основе нельзя делать окончательный вывод о качестве образования в конкретном вузе.
Плата за внеочередное тестирование снижена на 50%
Еще одна важная новость, связанная с профессиональной сертификацией педагогов, заключается в том, что плата за участие во внеочередных тестированиях была снижена на 50%.
Также учителя могут использовать портал электронных государственных услуг My.gov.uz для оформления заявок на прохождение тестов по профессиональной сертификации.
Эта возможность направлена на упрощение процесса участия педагогов во внеочередном тестировании и переаттестации их знаний.
О чем говорят результаты более 47 тысяч педагогов?
Тот факт, что 62,3% педагогов, участвовавших в тестах на профессиональную сертификацию, не смогли набрать проходной балл, является одним из важных показателей в сфере образования. Однако принимать этот результат как уровень знаний всех учителей страны было бы неверно. Ведь в тестировании приняли участие лишь 6,9% педагогов республики.
Тем не менее, результаты почти 48 тысяч педагогов показывают необходимость уделять более серьезное внимание вопросам повышения профессиональной подготовки учителей, совершенствования системы повышения квалификации и оценки качества образования.
Ведь качество образования определяется не только учебными программами или современными школьными зданиями. Одним из важнейших его факторов является профессиональный потенциал учителя, который дает знания ученику.
- #Национальное агентство по обеспечению качества образования
- #Сертификация педагогов
- #Квалификация учителей
- #My.gov.uz
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