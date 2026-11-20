В Узбекистане почти две трети педагогов, прошедших тестирование для получения профессионального сертификата, не смогли набрать проходной балл. Анализ результатов за 2024–2026 годы поднимает серьезные вопросы относительно знаний и профессиональной подготовки учителей. Примечательно, что среди тех, кто получил сертификат, доля педагогов, набравших высокие баллы, крайне мала.

Согласно анализу, опубликованному Национальным агентством по обеспечению качества образования, 62,3% из 47 936 педагогов, участвовавших в аттестации на получение профессионального сертификата в течение трех лет, не справились с установленными требованиями. Иными словами, почти 6 из каждых 10 учителей, сдавших экзамен, не смогли набрать достаточное количество баллов для получения сертификата.

Тестирование охватило 14 регионов страны и 46 предметных направлений. Количество педагогов, принявших участие в экзаменах, организованных в шесть этапов, составило 6,9% от общего числа учителей республики.

Лишь 3,4% получивших сертификат набрали высокие баллы

По результатам официального анализа, 37,7% участников тестирования смогли получить сертификат. Однако не все они показали высокие результаты.

Распределение получивших сертификат педагогов по баллам выглядит следующим образом:

56–70 баллов — 12 693 учителя;

72–85 баллов — 4 778 учителей;

86 и более баллов — 608 учителей.

Особенно примечателен последний показатель. 608 педагогов, набравших высокие баллы, составили лишь 3,4% от общего числа получивших сертификат.

Эти цифры показывают, что в процессе профессиональной сертификации актуален вопрос не только прохождения теста, но и демонстрации высокого уровня знаний.

Учителя из каких учебных заведений чаще получали сертификаты?

В анализе также сравнивались результаты в зависимости от учебных заведений, которые окончили педагоги. Согласно приведенным данным, доля получивших сертификат варьируется в зависимости от типа образовательного учреждения.

Тип учебного заведения Доля получивших сертификат Специализированные и другие вузы 37,6% Педагогические вузы 37,2% Средние специальные учебные заведения 24,7% Зарубежные образовательные организации 23,3%

Согласно результатам, среди педагогов, окончивших специализированные и другие высшие учебные заведения, доля получивших сертификат самая высокая — 37,6%. У выпускников педагогических вузов этот показатель составил 37,2%.

Среди выпускников средних специальных учебных заведений доля получивших сертификат составила 24,7%, а среди выпускников зарубежных образовательных организаций — 23,3%.

При этом данные цифры показывают разницу в результатах между выпускниками учебных заведений, однако на их основе нельзя делать окончательный вывод о качестве образования в конкретном вузе.

Плата за внеочередное тестирование снижена на 50%

Еще одна важная новость, связанная с профессиональной сертификацией педагогов, заключается в том, что плата за участие во внеочередных тестированиях была снижена на 50%.

Также учителя могут использовать портал электронных государственных услуг My.gov.uz для оформления заявок на прохождение тестов по профессиональной сертификации.

Эта возможность направлена на упрощение процесса участия педагогов во внеочередном тестировании и переаттестации их знаний.

О чем говорят результаты более 47 тысяч педагогов?

Тот факт, что 62,3% педагогов, участвовавших в тестах на профессиональную сертификацию, не смогли набрать проходной балл, является одним из важных показателей в сфере образования. Однако принимать этот результат как уровень знаний всех учителей страны было бы неверно. Ведь в тестировании приняли участие лишь 6,9% педагогов республики.

Тем не менее, результаты почти 48 тысяч педагогов показывают необходимость уделять более серьезное внимание вопросам повышения профессиональной подготовки учителей, совершенствования системы повышения квалификации и оценки качества образования.

Ведь качество образования определяется не только учебными программами или современными школьными зданиями. Одним из важнейших его факторов является профессиональный потенциал учителя, который дает знания ученику.