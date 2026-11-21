Обладательница приятного голоса Ширина Холматова, ставшая известной благодаря участию в проекте «X-Factor», заняла первое место на конкурсе K-pop, прошедшем в Южной Корее.

Об этом стало известно из видеоролика певицы, распространившегося в социальных сетях. В нем Ширина с радостью рассказала о своей победе в конкурсе и поделилась этим достижением со своими поклонниками.

За успех на конкурсе ей также были вручены памятные подарки. Близкие и фанаты, поддерживающие Ширину, оставляют искренние поздравления и теплые пожелания на ее странице.

Этот успех молодой певицы в Южной Корее стал одним из радостных событий в ее творческой деятельности.