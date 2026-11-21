Ширина Холматова, известная по проекту «X-Factor», заняла первое место на K-pop конкурсе в Южной Корее! (видео)
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Обладательница приятного голоса Ширина Холматова, ставшая известной благодаря участию в проекте «X-Factor», заняла первое место на конкурсе K-pop, прошедшем в Южной Корее.
Об этом стало известно из видеоролика певицы, распространившегося в социальных сетях. В нем Ширина с радостью рассказала о своей победе в конкурсе и поделилась этим достижением со своими поклонниками.
За успех на конкурсе ей также были вручены памятные подарки. Близкие и фанаты, поддерживающие Ширину, оставляют искренние поздравления и теплые пожелания на ее странице.
Этот успех молодой певицы в Южной Корее стал одним из радостных событий в ее творческой деятельности.
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