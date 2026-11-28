В Бостанском районе Андижанской области молодежь, пришедшая на встречу с хокимом Санобар Носировой, была вынуждена надеть бахилы поверх обуви, что вызвало обсуждения в социальных сетях. После распространения фотографий инцидента администрация района предоставила комментарий.

Сообщается, что снимки были сделаны 26 ноября во время встречи, организованной в рамках «Четверга — дня молодежи». На ней обсуждались обращения молодых людей, вопросы трудоустройства, обучения профессиям и начала предпринимательской деятельности.

Как сообщили в пресс-службе районного хокимията, в настоящее время в административном здании проводятся текущие ремонтные работы. В связи с этим, для поддержания чистоты внутри здания и в зале заседаний, а также для предотвращения попадания пыли и строительного мусора с улицы, посетителям в качестве временной меры были предложены бахилы.

По данным хокимията, ремонтные работы находятся на завершающей стадии и в ближайшие дни планируется их полное окончание. Также было отмечено, что в будущем будут приняты меры для недопущения подобных ситуаций.