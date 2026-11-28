Согласно источнику, некоторые клубы Премьер-лиги настаивают на том, что справедливость может быть восстановлена только путем требования к холдингу Китй Футбалл Груп продать команду (для справки: основным владельцем холдинга является шейх Мансур ибн Заид Аль Нахайян). По мнению этих команд, в противном случае основная цель финансирования Независимого футбольного регулятора теряет свой смысл.

Напомним, ранее «Манчестер Сити» был признан виновным в нарушении финансовых правил лиги, однако клуб подал апелляцию на это решение независимой комиссии.

В Английской Премьер-лиге в центре обсуждений оказалась вероятность принуждения владельцев «Манчестер Сити» к продаже клуба из-за финансовых нарушений. Об этом сообщает BBC.

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Позиция руководства АПЛ и раскол между клубами

В то же время ситуация вокруг руководства Премьер-лиги и регулятора выглядит следующим образом:

Направление Детали и позиции Мера в центре обсуждения Вероятность принуждения холдинга Китй Футбалл Груп к продаже клуба «Манчестер Сити» Мнение клубов, поддерживающих требование Если клуб не будет продан, цель финансирования Независимого футбольного регулятора будет утрачена Запрос руководства АПЛ Просьба не давать публичных комментариев о возможных санкциях до вынесения окончательного решения Действия клубов и раскол Некоторые команды выразили свою позицию регулятору в закрытом порядке, однако не все клубы поддерживают требование о принудительной продаже

Как вы думаете, каким будет окончательное решение по делу «Манчестер Сити» — заставят ли владельцев клуба продать команду или ограничатся снятием очков и штрафом?

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