Шавкат Мирзиёев выдвинул важные инициативы в сфере экологии

Древний и вечно молодой Самарканд вновь принял престижное международное мероприятие. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, направив теплое приветствие участникам восьмой ассамблеи Глобального экологического фонда в Самарканде, особо отметил, что наблюдаемые в мире изменения климата, усугубляющийся дефицит воды и опустынивание земель входят в число самых опасных и актуальных угроз для региона Центральной Азии.

Глава государства в своем выступлении остановился на тревожной статистике: в настоящее время около 37 миллионов жителей нашего региона вынуждены проживать в зонах с высоким уровнем дефицита воды. Согласно прогнозным аналитическим данным авторитетного Всемирного банка, если ситуация сохранится, к 2050 году этот показатель может удвоиться и достичь 75 миллионов человек.

Экологическая трансформация — новая модель развития

Наш Президент сообщил, что Узбекистан принял охрану окружающей среды и процессы экологической трансформации в качестве новой модели развития страны. В этом направлении в нашей стране последовательно реализуются пять крупных национальных проектов:

Охрана атмосферного воздуха; Совершенствование системы комплексного управления отходами; Масштабные мероприятия по озеленению; Повышение уровня системы экологического образования и воспитания; Сохранение биоразнообразия.

Кроме того, государством запланировано расширение площади охраняемых природных территорий до 21% к 2030 году, значительное сокращение вредных выбросов в атмосферу и резкое увеличение мощностей по производству альтернативной энергии из бытовых отходов.

Революционные инициативы глобального значения

На саммите высокого уровня Главой государства был выдвинут ряд важных и приятных инициатив, направленных на обеспечение экологической устойчивости региона и мира:

Зеленая столица: Предложено объявить город Самарканд «столицей зеленых инвестиций и инноваций Центральной Азии».

Научная платформа: В сотрудничестве с авторитетным Колумбийским университетом будет создан Научно-исследовательский институт устойчивого развития имени Улугбека, развивающий регионы на принципах зеленой экономики.

Региональное партнерство: В качестве приоритетной задачи обозначены создание Национального центра по изменению климата и гидрометеорологии, запуск межгосударственного консорциума «Чистый воздух» совместно с Казахстаном, а также реализация новой инициативы «экономика пустыни» в Приаралье.

Инвестиционный форум и шаг к глобальному донорству

Президент Шавкат Мирзиёев в своем выступлении также поделился планами на перспективу. В частности, традиционный Ташкентский инвестиционный форум, который состоится в 2027 году, будет полностью посвящен теме «Устойчивое развитие и зеленые инвестиции». В рамках этого экономического мероприятия также будет организована крупная международная выставка «Эко Экспо Кентрал Асиа».

Важные инициативы и проекты Ожидаемые результаты и цели Вступление в ряды стран-доноров Финансирование экологических проектов и расширение международного сотрудничества Доведение площади природных территорий до 21% Сохранение экологического баланса и биоразнообразия Научный институт имени Улугбека Создание современной научной платформы в сфере зеленой экономики

Одной из самых примечательных новостей стало заявление Узбекистана о полной готовности присоединиться к числу стран-доноров Глобального экологического фонда. Этот шаг позволит финансировать крупные экологические программы и выведет региональные дружественные связи на новый этап.

Мнение редакции: Выдвинутые нашим лидером глобальные программы послужат созданию основы безопасного и благополучного будущего в Центральной Азии. Несомненно, данная ассамблея станет исторической площадкой для формирования новой архитектуры регионального сотрудничества на пути к экологической безопасности и устойчивому развитию.

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