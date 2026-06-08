В столице усилят контроль за неправильной парковкой

·1·Узбекистан
В столице усилят контроль за неправильной парковкой

В городе Ташкенте будут усилены меры контроля за случаями неправильной парковки транспортных средств.

Центр управления дорожным движением активизирует меры против автомобилей, припаркованных с нарушением правил на тротуарах, пешеходных переходах, остановках общественного транспорта и в зеленых зонах.

Для этой цели планируется привлечь 120 эвакуаторов на улицы столицы.

По словам ответственных лиц, основная цель — не наказание водителей, а устранение препятствий для движения пешеходов и общественного транспорта.

Кроме того, эти меры направлены на повышение безопасности городской среды и удобства движения.

Владельцам автомобилей рекомендовано строго соблюдать правила дорожного движения и не оставлять транспортные средства в неустановленных местах.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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