В столице усилят контроль за неправильной парковкой

В городе Ташкенте будут усилены меры контроля за случаями неправильной парковки транспортных средств.

Центр управления дорожным движением активизирует меры против автомобилей, припаркованных с нарушением правил на тротуарах, пешеходных переходах, остановках общественного транспорта и в зеленых зонах.

Для этой цели планируется привлечь 120 эвакуаторов на улицы столицы.

По словам ответственных лиц, основная цель — не наказание водителей, а устранение препятствий для движения пешеходов и общественного транспорта.

Кроме того, эти меры направлены на повышение безопасности городской среды и удобства движения.

Владельцам автомобилей рекомендовано строго соблюдать правила дорожного движения и не оставлять транспортные средства в неустановленных местах.