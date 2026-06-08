В Узбекистане раскрыли возраст вступления юношей в брак

По данным Государственного комитета по статистике, в 2025 году средний возраст мужчин, вступивших в брак впервые в Узбекистане, составил 25,6 года.

Среди женщин средний возраст первого брака составил 21,4 года. Эти показатели снизились по сравнению с 2024 годом.

В частности, в 2024 году средний возраст вступления в брак для мужчин составлял 26,2 года, а для женщин — 21,8 года. В 2025 году оба показателя снизились.

Согласно статистике, в 2000 году мужчины вступали в брак впервые в среднем в 24,2 года, а женщины — в 21,4 года. Результаты 2025 года показывают, что возраст вступления в брак снова приближается к показателям того периода.