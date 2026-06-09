Куда направляются кредиты на нужды в Узбекистане?

В Узбекистане объем кредитных средств, направленных коммерческими банками на удовлетворение внутренних потребностей страны, составил 629 трлн сумов. Об этом сообщил Центральный банк.

Согласно данным, по состоянию на 1 мая 2026 года объем кредитов, предоставленных коммерческими банками, достиг 629 трлн сумов. Этот показатель вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В структуре кредитного портфеля промышленность сохраняет лидерство. Средства, выделенные на это направление, составили 137,5 трлн сумов, что соответствует 22% от общего объема кредитов. При этом наблюдается снижение кредитования промышленности на 14% по сравнению с прошлым годом.

По словам Центрального банка, это свидетельствует о постепенной диверсификации кредитных ресурсов за счет других отраслей экономики.

Остаток кредитов, выданных населению, достиг 230,8 трлн сумов, что составляет 37% всего кредитного портфеля. Анализ показывает, что этот сегмент вырос на 21% за год, став одним из крупнейших направлений на кредитном рынке.

Значительный рост зафиксирован и в отраслях реального сектора. В частности, кредиты в строительную отрасль увеличились на 44%, в торговлю и сферу услуг — на 20%, в сельское хозяйство — на 16%.

Самый высокий рост в кредитном портфеле наблюдался в категории «другие отрасли», где объем средств увеличился на 31% за год. Кредиты, направленные в транспорт и связь, остались практически на стабильном уровне.

По заключению Центрального банка, хотя промышленные кредиты по-прежнему занимают лидирующие позиции, в последние годы четко прослеживается более широкое распределение кредитных ресурсов по таким направлениям, как население, услуги, строительство и сельское хозяйство.