Сколько потратили узбекистанцы на образование за 4 месяца

·10·Узбекистан
Сколько потратили узбекистанцы на образование за 4 месяца

В январе–апреле 2026 года объем образовательных услуг в Узбекистане составил 14,5 трлн сумов. По данным Госкомстата, это на 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшую долю в структуре образовательных услуг заняли учреждения высшего образования. На это направление пришлось 43,3% от общего объема услуг.

Среди регионов лидером стал город Ташкент. Объем образовательных услуг в столице достиг 7,5 трлн сумов.

Далее следуют Самаркандская область с показателем 993,6 млрд сумов, Ферганская область — 834 млрд сумов и Андижанская область — 730,7 млрд сумов. Самые низкие показатели зафиксированы в Сырдарьинской, Навоийской и Джизакской областях.

УзбекистанТашкентСамаркандФерганаАндижан
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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