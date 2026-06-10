В судебной системе внедряется новый механизм контроля за коррупцией

В правовой сфере страны, особенно в системе правосудия, являющейся главным критерием защиты прав и свобод граждан, осуществляются серьезные и революционные реформы. В соответствии с новым историческим Указом, подписанным Президентом, в судебных органах внедряются совершенно новые и современные механизмы контроля, направленные на своевременное выявление коррупционных рисков, искоренение причин их возникновения и предотвращение негативных явлений. В рамках этой благородной цели официально учреждена специальная служба комплаенс-контроля в составе центрального аппарата Верховного суда Республики Узбекистан.

Главной задачей этой вновь создаваемой авторитетной структуры будет выявление скрытых коррупционных рисков в повседневной деятельности сотрудников судебного аппарата и их объективная оценка. Кроме того, данная служба будет круглосуточно мониторить соблюдение требований действующего законодательства, высокой профессиональной этики и судейских обязанностей, а также предотвращать возможные конфликты интересов среди сотрудников.

В Указе отражена еще одна важная и революционная новация, которой наш народ ждал много лет. Согласно ей, внедряется система обязательного декларирования (регистрации) сведений обо всех законных доходах, а также недвижимом и движимом имуществе, принадлежащем сотрудникам судебного аппарата и членам их близких семей. Такая открытость и прозрачность значительно расширит возможности выявления и устранения конфликтов интересов и различных незаконных рисков на самых ранних стадиях.

Кроме того, отныне каждый кандидат, впервые принимаемый на работу в судебную систему, будет проходить тщательную проверку. Его профессиональные знания, личные человеческие качества, чистоплотность, честность и внутренняя устойчивость к коррупционным порокам будут оцениваться с помощью специальных тестов. Процессы отбора и трудоустройства сотрудников в судебный аппарат будут организованы исключительно на основе открытых и прозрачных конкурсов и принципов меритократии, ценящих реальные таланты и знания, на виду у широкой общественности.

Еще одним примечательным и радостным аспектом реформы является беспрецедентное усиление механизмов правовой защиты со стороны государства смелых и честных сотрудников, своевременно сообщающих руководству о случаях взяточничества и правонарушений внутри системы. Наряду с этим, будут созданы специальные, безопасные и конфиденциальные каналы связи (телефоны доверия и цифровые платформы), позволяющие обычным гражданам оперативно информировать о несправедливости в судах.

Самая высокая и главная цель этих системных обновлений — дальнейшее укрепление атмосферы подлинной прозрачности, высокой честности и верховенства закона в судебной системе нашей страны, и, в конечном итоге, поднятие на высший уровень доверия и уважения каждого соотечественника к справедливому правосудию государства.

Следите за самыми последними правовыми реформами в нашей стране, исполнением Президентских указов в нашей жизни, горячими новостями в судебно-правовой сфере и самыми интересными эксклюзивными репортажами об общественной жизни всегда вместе с нами на страницах Замин!