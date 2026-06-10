Регистрация незаконно построенных домов в кадастре будет полностью прекращена

В нашей стране начался период решительных и важных реформ в сфере недвижимости, эффективного использования земельных участков и вывода культуры градостроительства на новый уровень. В целях обеспечения точного учета земельных ресурсов и искоренения практики самовольного строительства в системе устанавливается строгий порядок. Председатель Палаты государственных кадастров Мохир Валиев выступил с официальным заявлением, крайне важным для граждан нашей страны. Согласно ему, на жилые объекты, возведенные самовольно после 1 мая 2018 года без каких-либо официальных разрешений и законных документов, отныне кадастровые паспорта оформляться и выдаваться не будут.

Принятие этого жесткого, но справедливого решения обусловлено необходимостью рационального, законного и планового использования земельного фонда государством, а также полным пресечением негативной практики незаконного захвата территорий. Стоит отметить, что среди многих граждан все еще сохранялись настроения самовольно захватывать земли с расчетом на то, что в дальнейшем их удастся каким-либо образом узаконить. Новый порядок послужит предотвращению подобных правонарушений.

Руководитель сферы особо отметил, что отсутствие до настоящего времени в законодательстве строгих и четких временных рамок приводило к возникновению новых правонарушений на местах и постоянному росту числа незаконных построек. По его словам, земля — это ограниченный и крайне ценный общенациональный ресурс, и ее сохранение является требованием времени. Поэтому сегодняшняя жесткая политика государства направлена на прекращение практики регулярного объявления «амнистии» для незаконных построек. Теперь основное внимание будет уделено обеспечению градостроительных норм, архитектурных требований и верховенства закона. Это приведет к сокращению количества беспорядочных зданий, портящих облик наших городов и сел.

Кадастровые органы призывают всех наших соотечественников тщательно проверять законность документов перед покупкой недвижимости или строительством жилья, а также строго соблюдать градостроительные требования, чтобы не терять средства и время. В законном доме всегда будут покой и уверенность в завтрашнем дне.

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