Какие страны больше всего покупают узбекские ковры?

В январе–апреле 2026 года Узбекистан экспортировал 846,7 тысячи квадратных метров ковров в 8 зарубежных стран. По данным Национального статистического комитета, общая стоимость экспорта составила 2,1 миллиона долларов США.

Этот показатель увеличился на 159,7 тысячи квадратных метров, или на 23,2 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о растущем спросе на узбекские ковры на внешних рынках.

Азербайджан занял первое место по объему экспорта. В эту страну было поставлено 388 тысяч квадратных метров ковров.

Кыргызская Республика стала вторым по величине покупателем с 206,6 тысячи квадратных метров, а Афганистан — третьим со 183,4 тысячи квадратных метров.

Также на российский рынок было экспортировано 24,5 тысячи квадратных метров ковров. Остальная продукция была направлена в другие страны.