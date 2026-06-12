Какие страны больше всего покупают узбекские ковры?

·20·Узбекистан
Какие страны больше всего покупают узбекские ковры?

В январе–апреле 2026 года Узбекистан экспортировал 846,7 тысячи квадратных метров ковров в 8 зарубежных стран. По данным Национального статистического комитета, общая стоимость экспорта составила 2,1 миллиона долларов США.

Этот показатель увеличился на 159,7 тысячи квадратных метров, или на 23,2 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о растущем спросе на узбекские ковры на внешних рынках.

Азербайджан занял первое место по объему экспорта. В эту страну было поставлено 388 тысяч квадратных метров ковров.

Кыргызская Республика стала вторым по величине покупателем с 206,6 тысячи квадратных метров, а Афганистан — третьим со 183,4 тысячи квадратных метров.

Также на российский рынок было экспортировано 24,5 тысячи квадратных метров ковров. Остальная продукция была направлена в другие страны.

УзбекистанКоврыЭкспортЭкономикаСтатистика
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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