Вниманию водителей Ташкента: некоторые улицы будут перекрыты на три дня

·2·Узбекистан
Вниманию водителей Ташкента: некоторые улицы будут перекрыты на три дня

16 июня город Ташкент примет В Ташкентский международный инвестиционный форум. В связи с этим, в рамках мер безопасности с 16 по 18 июня движение транспорта на некоторых улицах столицы будет временно ограничено.

По данным МВД, движение будет периодически перекрываться на улице Ислама Каримова между улицами Шарафа Рашидова и Фурката, а также в районе улиц Янги Узбекистан и Истиклол.

Ограничения также будут введены на некоторых дорогах вокруг Центра исламской цивилизации. В частности, это коснется участков от перекрестка улиц Шарафа Рашидова и Абдуллы Кадыри до пересечения улиц Карасарай и Нурафшан.

Для водителей будут организованы альтернативные пути объезда. Транспорт оперативных служб будет освобожден от ограничений.

Кроме того, в дни проведения форума будет временно запрещен въезд грузовых автомобилей в город Ташкент. Они будут направлены в объезд по дорогам Ташкентской области.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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