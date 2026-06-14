За старые автомобили могут ввести сбор в размере 12 миллионов

·44·Узбекистан
За старые автомобили могут ввести сбор в размере 12 миллионов

В Узбекистане предлагается ввести ежегодный экологический компенсационный сбор для владельцев автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 30 лет. Об этом говорится в проекте постановления, вынесенном на общественное обсуждение.

Согласно проекту, с 1 января 2027 года владельцы транспортных средств, выпущенных 30 и более лет назад, могут быть обязаны ежегодно выплачивать экологическую компенсацию в размере 30 БРВ, что на текущий момент составляет 12 миллионов 360 тысяч сумов.

Также планируется запретить эксплуатацию и перерегистрацию транспортных средств, отнесенных к «вредной» экологической категории, а также снять такие автомобили с государственного учета. Исключение составляют антикварные транспортные средства.

Проект постановления также предусматривает поэтапное внедрение системы утилизации автомобилей с истекшим сроком эксплуатации. Гражданам, сдавшим старый автомобиль на утилизацию, могут быть предоставлены денежные средства, электронные ваучеры или другие виды компенсаций.

Электронный ваучер позволит получить скидку при покупке нового автомобиля или возможность рассрочки оставшейся суммы на длительный срок.

Для справки: общественное обсуждение данного проекта постановления продлится до 28 июня.

УзбекистанАвтомобилиЭкологияУтилизацияЗаконодательство
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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