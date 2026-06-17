В Узбекистане введут обязательный единый КР-код

С 1 июля 2026 года в Узбекистане использование единого КР-кода при приеме платежей станет обязательным для всех юридических лиц в сфере торговли и услуг.

В настоящее время использование данной системы является добровольным. По истечении установленного срока предприниматели, не соблюдающие требования, будут привлечены к административной ответственности.

Новый порядок коснется всех точек торговли и оказания услуг, принимающих безналичные платежи.

Отсутствие единого КР-кода будет расцениваться как нарушение правил торговли.

За такие случаи будут применяться денежные штрафы в порядке, установленном законодательством.

Целью нововведения является унификация платежных систем и упрощение процесса оплаты для потребителей.