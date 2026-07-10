Важные изменения в судебной системе: с 1 августа трудовые споры будут рассматривать только специализированные судьи

В гражданских судах Узбекистана разногласия между работником и работодателем, такие как незаконное увольнение или взыскание заработной платы, теперь будут рассматриваться на основе совершенно новой системы. Пленум Верховного суда принял важное постановление «О формировании корпуса судей, специализирующихся на рассмотрении трудовых споров в судах по гражданским делам». Zamin.uz собрал информацию о новом порядке и о том, в каких судах выделяются новые штатные единицы.

Когда реформа вступит в силу?

В соответствии с данным постановлением, в рамках существующих штатных единиц судов по гражданским делам, с 1 августа 2026 года официально начнется деятельность судей, специализирующихся на рассмотрении трудовых споров.

Важное правило: заявления, связанные с трудовыми спорами, поступившие в суды после 1 августа 2026 года, будут распределяться исключительно между этими специализированными судьями. Однако дела, поступившие и принятые к производству до 31 июля 2026 года, будут завершены в старом порядке судьями, которые начали их рассмотрение.

Распределение судей: сколько специальных судей будет в каждом суде?

В рамках новой системы корпус специальных судей в высших и межрайонных судах республики распределен следующим образом:

Наименование и уровень суда Количество выделенных судей В Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда 4 человека В судебных коллегиях по гражданским делам судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента по 3 человека в каждом Межрайонные суды города Ташкента (Мирзо-Улугбекский, Мирабадский, Шайхантахурский, Учтепинский, Яккасарайский) по 2 человека в каждом Межрайонные суды городов Нукус, Бухара, Джизак, Карши, Кармана, Наманган, Самарканд, Термез, Ахангаран, Фергана, Ургенч по 2 человека в каждом Межрайонные суды городов Каттакурган, Уртачирчик и Янгиюль по 1 человеку в каждом

Что эта реформа даст гражданам?

До сегодняшнего дня судьи гражданских судов были вынуждены одновременно рассматривать наследственные, имущественные, семейные и трудовые споры. Это не могло не сказываться на качестве и скорости рассмотрения дел.

Формирование отдельного корпуса судей по трудовому праву значительно ускорит сложные судебные процессы граждан с работодателями и обеспечит более глубокое и справедливое изучение споров. По мнению экспертов, этот шаг выведет гарантии защиты прав работников в Узбекистане на новый уровень.