Жара до 48 градусов: Узбекистан ждут три опасных дня...

В Узбекистане зной пока не отступает. Синоптики предупредили, что 18–20 июля в большинстве регионов температура поднимется до 43–45 градусов, а в южных и пустынных районах местами — до 46–48 градусов.

Где ожидается самая высокая температура?

Согласно оперативной информации, жара охватит большую часть территории республики. Ожидается, что дневная температура в большинстве областей будет держаться в пределах 43–45 градусов.

Наиболее сложная ситуация может наблюдаться в южных и пустынных районах. Прогнозируется, что в этих местах столбики термометров временами могут достигать 46–48 градусов.

Регионы Ожидаемая температура Большинство областей 43–45 градусов Южные регионы до 46–48 градусов Пустынные районы до 46–48 градусов

Сильный ветер может поднять пыльные бури

Ожидается, что жаркая погода будет сопровождаться сильным ветром. По республике скорость ветра может усилиться до 13–18 метров в секунду.

В отдельных районах скорость ветра может достигать 20–22 метров в секунду, возможны пыльные бури. В таких условиях видимость может снизиться, а пребывание на открытом воздухе станет некомфортным.

Кому следует быть особенно осторожным?

В жаркие дни рекомендуется уделять особое внимание детям, пожилым людям и гражданам, имеющим проблемы со здоровьем.

Важно не находиться долго на открытом воздухе в самые жаркие часы дня, снизить физическую активность и регулярно употреблять жидкость.

Гражданам рекомендуется соблюдать следующие простые правила:

без необходимости не выходить на улицу в дневной зной;

пить больше чистой воды;

носить легкую и воздухопроницаемую одежду;

не оставлять детей в закрытых автомобилях;

регулярно справляться о состоянии здоровья пожилых близких;

при сильном ветре не стоять рядом с деревьями и легкими конструкциями.

На что обратить внимание при пыльной буре?

При начале сильного ветра целесообразно закрыть окна в домах и автомобилях, а также не оставаться долго на открытых пространствах. Особенно опасно находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями и неустойчивыми предметами.

Водителям автомобилей во время пыльной бури следует снизить скорость и увеличить безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта.

Трехдневное серьезное испытание

Ожидаемая 18–20 июля жара до 48 градусов и сильный ветер — это не просто обычная летняя погода. В таких условиях важно не пренебрегать здоровьем, адаптировать распорядок дня к погодным условиям и проявлять заботу о близких.

До скольких градусов поднимается температура в вашем регионе в жаркие дни?