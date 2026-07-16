Большое облегчение для тех, кто потерял паспорт: штрафы будут отменены
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В Узбекистане ожидается важное послабление для граждан, потерявших паспорт или ID-карту. Согласно постановлению Президента, планируется отменить порядок привлечения граждан к административной ответственности в подобных случаях, взимая лишь дополнительную государственную пошлину при оформлении нового документа.
Новый порядок может быть применен в случаях утери или приведения в негодность паспорта, ID-карты, а также биометрического паспорта для выезда за границу.
Министерство внутренних дел и Министерство юстиции должны до октября 2026 года разработать соответствующие документы и внести их в Кабинет Министров.
В настоящее время за утерю ID-карты или биометрического паспорта к гражданам применяется штраф в размере от 0,5 до 3 БРВ.
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