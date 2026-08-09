Ўзбекистонда фарзандга отасининг исмини фамилия қилиб беришга рухсат берилди
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати 8 август куни болага фамилия сифатида тўғридан тўғри отасининг исмини бериш имкониятини қонуний мустаҳкамловчи ҳужжатни маъқуллади. Қонун имзоланиши учун Президентга юборилди. Оила кодексининг 69-моддасига киритилаётган ўзгартиришлар ота-оналарга фарзандининг фамилиясини отасининг исми билан расмийлаштириш ҳуқуқини беради.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати 8 август куни бўлиб ўтган ялпи мажлисда болага фамилия сифатида тўғридан-тўғри отасининг исмини бериш имкониятини қонуний мустаҳкамловчи ҳужжатни маъқуллади. Қонун имзоланиши учун Президентга юборилди.
Ушбу муҳим ҳуқуқий ўзгариш аҳоли ўртасида миллий ва қадриятларга асосланган номлаш анъаналарини енгиллаштиришга хизмат қилади.
Амалдаги тартиб ва юзага келган бўшлиқ
Амалдаги қонунчиликка кўра, боланинг фамилияси отаси ёки онасининг фамилиясидан келиб чиқиб белгиланар эди. Шунингдек, миллий анъаналарни ҳисобга олган ҳолда, шажара бўйича бобосининг исмини фамилия сифатида танлаш имконияти мавжуд эди.
Бироқ, Оила кодексида отанинг исмини бевосита фамилия сифатида қўллаш бўйича аниқ ва тўғридан-тўғри кўрсатма ёритилмаган бўлиб, бу амалиётда баъзи тушунмовчиликларни келтириб чиқараётган эди.
Оила кодексининг 69-моддасига киритилаётган ўзгариш
Янги қабул қилинган қонун билан Оила кодексининг 69-моддасига тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритилмоқда. Эндиликда ота-оналар ўз фарзандларига отасининг исмини фамилия сифатида расмийлаштириш ҳуқуқига тўғридан-тўғри эга бўладилар.
Сенаторларнинг таъкидлашича, ушбу ҳуқуқий норма:
Боланинг фамилиясини миллий ва диний анъаналарга мос ҳолда танлашда қўшимча енгиллик яратади;
Фарзандни номлашдаги ҳуқуқий ноаниқликлар ва фуқароларнинг бюрократик тўсиқларга дуч келишининг олдини олади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…