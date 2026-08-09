Ўзбекистонда фарзандга отасининг исмини фамилия қилиб беришга рухсат берилди

·73·Жамият
Ўзбекистонда фарзандга отасининг исмини фамилия қилиб беришга рухсат берилди
Қисқача

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати 8 август куни болага фамилия сифатида тўғридан тўғри отасининг исмини бериш имкониятини қонуний мустаҳкамловчи ҳужжатни маъқуллади. Қонун имзоланиши учун Президентга юборилди. Оила кодексининг 69-моддасига киритилаётган ўзгартиришлар ота-оналарга фарзандининг фамилиясини отасининг исми билан расмийлаштириш ҳуқуқини беради.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати 8 август куни бўлиб ўтган ялпи мажлисда болага фамилия сифатида тўғридан-тўғри отасининг исмини бериш имкониятини қонуний мустаҳкамловчи ҳужжатни маъқуллади. Қонун имзоланиши учун Президентга юборилди.

Ушбу муҳим ҳуқуқий ўзгариш аҳоли ўртасида миллий ва қадриятларга асосланган номлаш анъаналарини енгиллаштиришга хизмат қилади.

Амалдаги тартиб ва юзага келган бўшлиқ

Амалдаги қонунчиликка кўра, боланинг фамилияси отаси ёки онасининг фамилиясидан келиб чиқиб белгиланар эди. Шунингдек, миллий анъаналарни ҳисобга олган ҳолда, шажара бўйича бобосининг исмини фамилия сифатида танлаш имконияти мавжуд эди.

Бироқ, Оила кодексида отанинг исмини бевосита фамилия сифатида қўллаш бўйича аниқ ва тўғридан-тўғри кўрсатма ёритилмаган бўлиб, бу амалиётда баъзи тушунмовчиликларни келтириб чиқараётган эди.

Оила кодексининг 69-моддасига киритилаётган ўзгариш

Янги қабул қилинган қонун билан Оила кодексининг 69-моддасига тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритилмоқда. Эндиликда ота-оналар ўз фарзандларига отасининг исмини фамилия сифатида расмийлаштириш ҳуқуқига тўғридан-тўғри эга бўладилар.

Сенаторларнинг таъкидлашича, ушбу ҳуқуқий норма:

  • Боланинг фамилиясини миллий ва диний анъаналарга мос ҳолда танлашда қўшимча енгиллик яратади;

  • Фарзандни номлашдаги ҳуқуқий ноаниқликлар ва фуқароларнинг бюрократик тўсиқларга дуч келишининг олдини олади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ЎзбекистонОлий Мажлис
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сурхондарёда фуқаронинг уйи бузиб ташландиСурхондарёда фуқаронинг уйи бузиб ташландиБугун, 18:32Марказий банк мижозлар энг кўп шикоят қилган банкларни эълон қилдиМарказий банк мижозлар энг кўп шикоят қилган банкларни эълон қилдиБугун, 18:03Тошкентда йирик психотроп ва гиёҳвандлик тармоғи фош этилди!Тошкентда йирик психотроп ва гиёҳвандлик тармоғи фош этилди!Бугун, 16:173 000 долларлик таҳдид: пойтахтда навбатдаги кибер-товламачилик фош этилди3 000 долларлик таҳдид: пойтахтда навбатдаги кибер-товламачилик фош этилдиБугун, 15:56Фарғонада «Мансур Казанский» 100 минг доллар пора олаётганда ушланди!Фарғонада «Мансур Казанский» 100 минг доллар пора олаётганда ушланди!Бугун, 12:50Истанбулда илиқ учрашув: Юлдуз Ражабова Фотима Режаметовани меҳмон қилди (видео)Истанбулда илиқ учрашув: Юлдуз Ражабова Фотима Режаметовани меҳмон қилди (видео)Бугун, 12:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди