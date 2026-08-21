Самолёт несколько дней будет летать низко над Ташкентом

Жители Ташкента в ближайшие дни могут увидеть самолёт, пролетающий в небе на более низкой, чем обычно, высоте. По данным «O‘zaeronavigatsiya», с 20 августа над столицей проводятся плановые лётные проверки с использованием лабораторного воздушного судна AVION.

В ходе проверок самолёт может выполнять полёты на высоте около 1 000 метров в различных направлениях, совершать манёвры и несколько раз пролетать над одним и тем же районом. Поэтому в некоторых местах звук его двигателей может быть слышен громче обычного, а сам самолёт может выглядеть так, будто он неоднократно кружит над одной точкой.

Специалисты подчеркнули, что эти полёты не связаны с чрезвычайной ситуацией или неисправностью самолёта. Это плановые работы по контролю аэронавигационных систем в районе аэропортов Ташкента.

Основная цель проверок — оценить соответствие радиотехнических средств установленным требованиям, а также обеспечить безопасное и регулярное выполнение полётов воздушных судов. Работы проводятся на основе требований Международной организации гражданской авиации (ICAO) и действующих норм гражданской авиации Узбекистана.

AVION — авиакомпания, созданная «O‘zaeronavigatsiya» для выполнения специальных задач. Она занимается проверкой и калибровкой радиотехнических средств и светосигнального оборудования аэродромов. В составе компании имеется лабораторное воздушное судно Diamond, оснащённое высокоточными приборами для выполнения таких задач.

Официальные лица призвали жителей и гостей Ташкента не беспокоиться из-за этих полётов. Плановые проверки продлятся несколько дней.