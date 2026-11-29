В социальных сетях распространились сообщения о сносе пристроек к многоэтажным домам в 17-м квартале махалли «Кадрдон» Юнусабадского района. После этого ответственные руководители районного хокимията выехали на место для изучения ситуации. С гражданами, направившими обращения, был проведен открытый диалог.

В ходе встречи были разъяснены цели и значение работ по приведению общественных территорий в соответствие с градостроительными нормами и их благоустройству. Было отмечено, что данные работы проводятся на основе утвержденного плана-графика.

Во время беседы было особо подчеркнуто, что постройки, имеющие законные документы, являются неприкосновенными. Было заявлено, что демонтажные работы проводятся только в отношении самовольно возведенных сооружений при строгом соблюдении правил техники безопасности.

По итогам встречи было решено, что каждое обращение и предложение граждан будут рассмотрены в индивидуальном порядке. Ответственным лицам даны конкретные поручения по созданию комфортных и безопасных условий для населения.