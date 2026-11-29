В Ташкенте в рамках первого этапа подготовки к празднованию Нового года на двух улицах временно ограничивается движение транспорта. Об этом сообщила столичная администрация. Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности населения и поддержания общественного порядка.

Ограничения движения будут действовать с 30 ноября 2026 года по 10 января 2027 года. Они охватят следующие участки улиц:

• Улица Истиклол, на участке между улицами Буюк Турон и Зарафшан.

• Улица Буюк Турон, на участке от перекрестка с улицей Истиклол до Дворца творчества молодежи.

О введении ограничений движения на втором этапе подготовительных работ будет сообщено дополнительно.

Водителям рекомендуется учитывать изменения на дорогах и заранее планировать свои маршруты.