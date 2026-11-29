В Ташкенте движение на двух улицах будет ограничено до 10 января
В Ташкенте в рамках первого этапа подготовки к празднованию Нового года на двух улицах временно ограничивается движение транспорта. Об этом сообщила столичная администрация. Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности населения и поддержания общественного порядка.
Ограничения движения будут действовать с 30 ноября 2026 года по 10 января 2027 года. Они охватят следующие участки улиц:
• Улица Истиклол, на участке между улицами Буюк Турон и Зарафшан.
• Улица Буюк Турон, на участке от перекрестка с улицей Истиклол до Дворца творчества молодежи.
О введении ограничений движения на втором этапе подготовительных работ будет сообщено дополнительно.
Водителям рекомендуется учитывать изменения на дорогах и заранее планировать свои маршруты.
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