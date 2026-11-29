Узгидромет опубликовал прогноз погоды по территории Узбекистана на воскресенье, 30 ноября. Согласно прогнозу, в большинстве областей страны ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Однако в отдельных районах Республики Каракалпакстан возможен дождь или снег.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области будет переменная облачность. В основном без осадков, лишь 30 ноября в некоторых местах Каракалпакстана возможны осадки. Ветер западный со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем — 0–5 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, 7–12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 3–8 градусов тепла, днем — 12–17 градусов тепла.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях будет переменная облачность, вероятность осадков отсутствует. Ветер западный, 7–12 м/с. Прогнозируется температура воздуха ночью 3–8 градусов тепла, днем — 10–15 градусов тепла.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях в течение дня будет переменная облачность, без осадков. Ожидается восточный ветер со скоростью 7–12 м/с. Температура в этих регионах будет относительно выше, чем по республике: ночью 4–9 градусов, днем — 15–20 градусов тепла.

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В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях также ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится, ветер восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит 2–7 градусов тепла, днем — 8–13 градусов тепла.

В горных районах республики будет переменная облачность. Осадков не ожидается, ветер западный, 7–12 м/с. Температура ночью составит 0–5 градусов тепла, местами возможны заморозки до 1–3 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 5–10 градусов тепла.