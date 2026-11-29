Стало известно, какая погода ожидается в Узбекистане в понедельник, 30 ноября. Согласно прогнозу «Узгидромета», в большинстве регионов республики осадков не ожидается. В южных областях воздух прогреется до 22 градусов тепла.

В городе Ташкенте будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура ночью составит 4–6 градусов тепла, днем — 13–15 градусов тепла.

В Республике Каракалпакстан будет переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура ночью 2–3 градуса тепла, днем 3–8 градусов тепла.

В Хорезмской области будет переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура ночью 2–3 градуса тепла, днем 5–10 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях будет переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура ночью 2–7 градусов тепла, местами до 0–2 градусов мороза, днем 12–17 градусов тепла.

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В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях будет переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура ночью 3–8 градусов тепла, днем 10–15 градусов тепла.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура ночью 4–9 градусов тепла, днем 17–22 градуса тепла.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях будет переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура ночью 2–7 градусов тепла, днем 12–17 градусов тепла.

В предгорных и горных районах республики будет переменная облачность, местами временами возможны осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5–10 градусов тепла.