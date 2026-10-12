На какие дни придутся Рамадан и Курбан-хайит в 2027 году?

Ожидается, что в 2027 году священный для мусульман месяц Рамадан начнется в понедельник, 8 февраля. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на расчеты астрономов из Объединенных Арабских Эмиратов.

По предварительным подсчетам, праздник Рамадан-хайит может прийтись на 9 или 10 марта. Однако точная дата праздника будет определяться в зависимости от появления новолуния и решений соответствующих официальных ведомств.

Также предполагается, что в 2027 году Курбан-хайит будут отмечать в воскресенье, 16 мая. Согласно астрономическим прогнозам, Днем Арафат может стать 15 мая.

По некоторым прогнозам, в связи с праздником Курбан-хайит может образоваться четырехдневный период отдыха с 15 по 18 мая. Однако эти даты и информация о выходных днях пока являются предварительными и требуют официального подтверждения.

Напомним, что начало месяцев по хиджре зависит от видимости новолуния. В связи с этим точные даты Рамадана и Курбан-хайита будут объявлены соответствующими религиозными ведомствами позже.