В Узбекистане могут повысить тарифы на отопление и горячую воду на 30 процентов

·42·Узбекистан
В Узбекистане могут повысить тарифы на отопление и горячую воду на 30 процентов

В Узбекистане предлагается повысить тарифы на отопление и горячую воду в среднем на 30 процентов с 1 ноября 2026 года. Проект правительственного постановления опубликован для обсуждения, поэтому окончательное решение пока не принято.

В Ташкенте тариф на отопление предлагается увеличить с 241,44 сума до 314 сумов за 1 квадратный метр в сутки.

В квартирах, оснащенных счетчиками, тариф на 1 кубометр горячей воды может подняться с 8928,67 сума до 11 607 сумов.

А в квартирах без счетчиков ежемесячный тариф на одного человека, напротив, планируется снизить с 52 303,39 сума до 45 330 сумов. Это связано с отменной повышающего коэффициента в 1,5 раза.

Также предлагается впервые утвердить тарифы на горячую воду по всей республике постановлением правительства.

Согласно проекту, с 1 января 2028 года тарифы на централизованное отопление для населения планируется индексировать ежегодно с 1 мая. При этом будет учитываться инфляция, однако размер разовой индексации не должен превышать 10 процентов.

Соответствующим министерствам предлагается поручить в месячный срок разработать меры по снижению себестоимости тепловой энергии до 15 процентов.

В проекте не предусмотрено сокращение бюджетных субсидий пропорционально росту тарифов.

Тарифы на отоплениеГорячая водаТашкентКоммунальные услугиТарифы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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