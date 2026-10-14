Товарный знак «Самарканд нони» прошел государственную регистрацию

Наименование «Самарканд нони» официально внесено в государственный реестр в качестве товарного знака. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.

Согласно данным, в феврале 2025 года «Самарканд нони» также был зарегистрирован в качестве географического указания. Теперь правовое закрепление данного наименования еще и в качестве товарного знака послужит признанием уникальности продукта и его более широкому продвижению на рынке.

Как отмечают официальные лица, этот шаг имеет важное значение в сохранении национального гастрономического наследия, повышении престижа местной продукции и ее правовой защите. Регистрация наименования «Самарканд нони» в двух статусах также создает возможности для расширения его экономического потенциала.

В соответствии с действующим законодательством свидетельство о регистрации товарного знака выдается сроком на 10 лет. Срок его действия может быть продлен в установленном порядке.