В Узбекистане резкое повышение громкости звука во время трансляции рекламы на некоторых телеканалах вызывает недовольство зрителей. В связи с этой ситуацией в Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей поступило множество обращений от граждан.

По данным комитета, значительное превышение уровня громкости рекламных блоков по сравнению с громкостью телепередач создает неудобства при просмотре. В частности, резкий скачок звука при начале рекламы во время просмотра программ вызывает возражения у аудитории.

Действующее законодательство содержит четкие требования, направленные на предотвращение подобных ситуаций. В частности, согласно статье 27 Закона «О рекламе», уровень звука рекламы и анонса о ней не должен превышать уровень звука прерываемой ими телепередачи или телепрограммы.

Комитет по конкуренции ведет постоянный контроль за соблюдением данных законодательных требований. Кроме того, при необходимости соответствие уровня звука транслируемой рекламы установленным нормам проверяется с помощью специальных технических средств. В случае выявления нарушений к ответственным лицам могут быть применены меры ответственности в порядке, установленном законодательством.

В связи с этим комитет обратился к телерадиоканалам, рекламным агентствам и распространителям рекламы, напомнив о необходимости строгого соблюдения установленных норм громкости в процессе вещания. Также ведомство призвало при демонстрации рекламных материалов учитывать не только требования закона, но и интересы и комфорт телезрителей.