Потрясающий камбэк: «Манчестер Юнайтед», проигрывая 0:2, обыграл «Рому» со счетом 3:2

·85·Спорт
Потрясающий камбэк: «Манчестер Юнайтед», проигрывая 0:2, обыграл «Рому» со счетом 3:2
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Ромой» на своем поле со счетом 3:2.
  • К 17-й минуте встречи благодаря голам Матиаса Суле и Дониэлла Малена гости вышли вперед с разницей в два мяча.
  • Во втором тайме Бруну Фернандеш сократил отставание, а Матеус Кунья забил два гола на 83-й и 86-й минутах, принеся команде победу.

Центральный матч 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА, прошедший в Манчестере, подарил болельщикам настоящую футбольную драму и удивительный камбэк. Принимавший на стадионе «Олд Траффорд» итальянскую «Рому» «Манчестер Юнайтед», уступая по ходу встречи в два мяча, в итоге вырвал невероятную волевую победу со счетом 3:2.

В начале встречи римляне полностью завладели инициативой благодаря быстрым голам, однако характер, проявленный подопечными Майкла Кэррика во втором тайме, коренным образом изменил ход игры.

Стремительное начало римлян: два гола за 17 минут

Старт встречи для гостей сложился даже успешнее, чем ожидалось:

  • Удары Суле и Малена: Уже на 11-й минуте Матиас Суле открыл счет, а спустя 6 минут, на 17-й, Дониэлл Мален точно реализовал пенальти, доведя счет до 0:2;

  • «МЮ» под давлением: Из-за ошибок в обороне и активного прессинга гостей в первом тайме манкунианцы оказались в крайне сложном положении.

Толчок Фернандеша и 3-минутный бенефис Куньи

Выйдя на второй тайм с совершенно иным настроем, англичане под овации трибун усилили атакующий натиск:

  • Пенальти, подаривший надежду: На 58-й минуте капитан команды Бруну Фернандеш хладнокровно реализовал 11-метровый штрафной удар, сократив отставание — 1:2;

  • Супердубль Матеуса Куньи: Незадолго до конца матча бразильский нападающий стал настоящим героем. Сравняв счет на 83-й минуте, Кунья всего через 3 минуты, на 86-й, отправил победный мяч в ворота соперника — 3:2.

Ситуация в турнирной таблице

Эта победа стала важным событием для команды Майкла Кэррика на групповом этапе:

  • «Манчестер Юнайтед» поднимается: Завоевав ценные 3 очка, манкунианцы довели общее количество баллов до 6 и поднялись на 17-ю строчку в общей турнирной таблице;

  • «Рома» отстает: После упущенной победы итальянский клуб, оставшись с 4 очками, опустился на 19-е место.

Эта волевая победа на «Олд Траффорд» может стать важным поворотным моментом в борьбе «Манчестер Юнайтед» за выход в следующий этап.

Манчестер ЮнайтедРомаЛига чемпионов УЕФАМатеус Кунья
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Дубль Винисиуса: Бразилия разгромила Шотландию (видео)Дубль Винисиуса: Бразилия разгромила Шотландию (видео)25 июня 08:36Манчестер Юнайтед опережает Арсенал в борьбе за трансфер Ману КонеМанчестер Юнайтед опережает Арсенал в борьбе за трансфер Ману Коне21 июля 02:31Новый претендент на Саммервилла: «Аль-Хиляль» вступил в борьбуНовый претендент на Саммервилла: «Аль-Хиляль» вступил в борьбу15 июля 10:47Волевая победа «Ромы», а команда Фабрегаса совершила невероятный камбэкВолевая победа «Ромы», а команда Фабрегаса совершила невероятный камбэк28 октября 06:59Манчестер Юнайтед — АС Рома: составы и текстовая трансляцияМанчестер Юнайтед — АС Рома: составы и текстовая трансляцияСегодня 00:00«ПСЖ» обыграл «Барселону», «Сити» разгромил АЕК, а «Ливерпуль» совершил камбэк«ПСЖ» обыграл «Барселону», «Сити» разгромил АЕК, а «Ливерпуль» совершил камбэк21 октября 06:44
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»