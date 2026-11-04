Потрясающий камбэк: «Манчестер Юнайтед», проигрывая 0:2, обыграл «Рому» со счетом 3:2

Центральный матч 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА, прошедший в Манчестере, подарил болельщикам настоящую футбольную драму и удивительный камбэк. Принимавший на стадионе «Олд Траффорд» итальянскую «Рому» «Манчестер Юнайтед», уступая по ходу встречи в два мяча, в итоге вырвал невероятную волевую победу со счетом 3:2.

В начале встречи римляне полностью завладели инициативой благодаря быстрым голам, однако характер, проявленный подопечными Майкла Кэррика во втором тайме, коренным образом изменил ход игры.

Стремительное начало римлян: два гола за 17 минут

Старт встречи для гостей сложился даже успешнее, чем ожидалось:

Удары Суле и Малена: Уже на 11-й минуте Матиас Суле открыл счет, а спустя 6 минут, на 17-й, Дониэлл Мален точно реализовал пенальти, доведя счет до 0:2;

«МЮ» под давлением: Из-за ошибок в обороне и активного прессинга гостей в первом тайме манкунианцы оказались в крайне сложном положении.

Толчок Фернандеша и 3-минутный бенефис Куньи

Выйдя на второй тайм с совершенно иным настроем, англичане под овации трибун усилили атакующий натиск:

Пенальти, подаривший надежду: На 58-й минуте капитан команды Бруну Фернандеш хладнокровно реализовал 11-метровый штрафной удар, сократив отставание — 1:2;

Супердубль Матеуса Куньи: Незадолго до конца матча бразильский нападающий стал настоящим героем. Сравняв счет на 83-й минуте, Кунья всего через 3 минуты, на 86-й, отправил победный мяч в ворота соперника — 3:2.

Ситуация в турнирной таблице

Эта победа стала важным событием для команды Майкла Кэррика на групповом этапе:

«Манчестер Юнайтед» поднимается: Завоевав ценные 3 очка, манкунианцы довели общее количество баллов до 6 и поднялись на 17-ю строчку в общей турнирной таблице;

«Рома» отстает: После упущенной победы итальянский клуб, оставшись с 4 очками, опустился на 19-е место.

Эта волевая победа на «Олд Траффорд» может стать важным поворотным моментом в борьбе «Манчестер Юнайтед» за выход в следующий этап.