Президент подписал исторический закон о защите детей от насилия

·69·Узбекистан
Президент подписал исторический закон о защите детей от насилия

В Узбекистане вступил в силу важный закон, направленный на бескомпромиссную защиту прав, свобод, а также жизни и здоровья детей от любых проявлений насилия. Новым законом, подписанным президентом Шавкатом Мирзиёевым, были строго и кардинально внесены изменения сразу в 5 кодексов и 6 законов страны.

Новыми нормами меры наказания за сексуальные и физические преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних, в частности малолетних детей, ужесточены до высшей точки.

Суровейшее наказание: от 25 лет до пожизненного лишения свободы

Согласно внесенным в законодательство изменениям, политика наказания в отношении педофилов была ужесточена:

  • Пожизненное заключение: Отныне лицам, совершившим половое насилие в отношении детей, не достигших 14 лет, назначается лишение свободы на срок до 25 лет или пожизненное заключение;

  • Сроки привлечения к ответственности отменены: По данному виду особо тяжких преступлений не будет никаких ограничений по сроку давности привлечения к ответственности — преступник понесет наказание за свое деяние независимо от того, сколько лет прошло;

  • Смягчение наказания не допускается: Меры наказания, назначенные преступникам, которые стали причиной смерти ребенка или сломали его судьбу, не могут быть смягчены досрочно или помилованы.

«Тот, кто причинил зло ребенку, не сможет уйти от наказания»

Руководитель Администрации Президента Саида Мирзиёева выразила жесткую позицию по поводу реализации данного закона:

  • Неотвратимость ответственности: «Каждый, кто причинил зло ребенку, нанес ему физические или душевные страдания — будь то сотрудник образовательного учреждения или близкий родственник — понесет строжайшую ответственность», — заявила Саида Мирзиёева;

  • Безопасность ребенка — в приоритете: Безопасность несовершеннолетних ни при каких условиях и обстоятельствах не может быть поставлена под сомнение;

  • Строгое предупреждение: Каждый, кто посягает на жизнь, здоровье и честь детей, должен понести неотвратимое и самое суровое наказание перед законом.

Этот закон послужит решающей правовой основой для создания в стране абсолютно безопасной среды для детей и предотвращения любых посягательств на молодое поколение.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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