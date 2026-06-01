Делегация Узбекистана выступила с исторической речью на конференции ООН в Вене

·139·Узбекистан
Делегация Узбекистана выступила с исторической речью на конференции ООН в Вене
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Внимание мирового сообщества к вопросам обеспечения глобальной безопасности и правопорядка приковано к столице Австрии, дорогие читатели! Сегодня в Вене начала свою работу 35-я сессия Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию — одна из самых влиятельных площадок на международной арене. Этот масштабный саммит, собравший более 1,5 тысячи высокопоставленных государственных деятелей, министров и ведущих международных экспертов из 175 стран, открыл новую славную страницу в истории дипломатии и государственной политики Нового Узбекистана.

Хотите узнать, как растет авторитет нашей Родины на международной арене и как его оценивают мировые лидеры? Оставайтесь с нами, мы подробно расскажем о беспрецедентном уважении к нашей стране на Венском саммите, первом историческом выступлении делегации Узбекистана во главе с руководителем Администрации Президента Саидой Мирзиёевой и актуальных инициативах!

Абсолютное признание и высокое уважение мирового сообщества

Особое уважение, оказываемое представителям Узбекистана на международной конференции в Вене, — не случайность. Это яркий результат дальновидных стратегических реформ, проводимых уважаемым Президентом Шавкатом Мирзиёевым, народной политики, направленной на возвеличивание достоинства человека в обществе, и активных международных инициатив нашей страны, которые получили полное и единогласное признание на мировом уровне.

Радует, что в апреле этого года наша страна впервые в своей истории была принята в официальные члены этой авторитетной Комиссии ООН. А сегодня, на открытии конференции, делегация Узбекистана первой среди всех стран-участниц была приглашена на трибуну с Национальным докладом! Выступать первой перед представителями всего мира — огромная честь для нашей Родины!

Права человека и критерии справедливости: речь Саиды Мирзиёевой

На саммите делегация Узбекистана во главе с руководителем Администрации Президента Саидой Мирзиёевой подробно остановилась на коренных преобразованиях, осуществляемых в нашей стране в последние годы. В своем выступлении С. Мирзиёева особо отметила достижения Нового Узбекистана в укреплении системы правосудия, правовой защите прав женщин и детей, раннем предупреждении (профилактике) преступности, а также всесторонней поддержке подрастающего поколения.

Решительный призыв Саиды Мирзиёевой с трибуны в Вене: «В наше время такие пороки, как киберпреступность, коррупция и семейное насилие, не знают границ. Поэтому эффективно бороться с этими глобальными угрозами мы можем только сообща, через открытый и искренний диалог, обмен опытом и укрепление прочных международных партнерских связей».

Приоритетные направления борьбы с глобальными угрозами

Основные проблемы, требующие совместного решения мировым сообществом, и твердая позиция Узбекистана в этом вопросе наглядно представлены в следующей аналитической таблице:

🌐 Угрозы безопасности

🛠️ Методы борьбы

🎯 Ожидаемый результат

Киберпреступность (цифровое мошенничество)

Обмен международным опытом с использованием современных IT-технологий.

Обеспечение безопасности в виртуальном пространстве.

Коррупция (человеческий фактор)

Усиление прозрачности и открытого диалога в деятельности госорганов.

Верховенство справедливости и правосудия в обществе.

Семейное насилие

Ужесточение законодательства, защищающего права женщин и детей.

Здоровая социальная среда, свободная от насилия.

Да, дорогие соотечественники, тот факт, что Узбекистан с высокой трибуны такой авторитетной организации, как ООН, предлагает решения глобальных проблем и делится своим опытом, наполняет нас гордостью. Реформы, направленные на утверждение прав человека и справедливости в нашей стране, приветствуются мировым сообществом.

Следите за историческими победами дипломатии нашей Родины на международной арене, ее местом в мировом сообществе и самыми свежими, радостными новостями вместе с нами, дорогие читатели!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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