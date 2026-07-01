Германиянинг Пункт. бренди АпҳЁС тизимида ишловчи хавфсиз МК03 смартфонини тақдим этди

·22·Техно
Германиянинг Пункт. бренди АпҳЁС тизимида ишловчи хавфсиз МК03 смартфонини тақдим этди

Германиянинг Пункт. бренди шахсий маълумотлар дахлсизлигига эътибор қаратувчи фойдаланувчилар учун мўлжалланган янги МК03 смартфонини расман сотувга чиқарди. Жорий йилнинг январ ойида анонс қилинган ушбу қурилма, ишлаб чиқарувчининг дастлабки режаларидан фарқли ўлароқ, мажбурий ойлик обунасиз сотиладиган бўлди. Эндиликда барча хавфсизлик функциялари ва операцион тизим хизматлари қурилма нархига киритилган бўлиб, фойдаланувчилар қўшимча тўловларсиз умрбод хизматлардан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг дастурий таъминотида намоён бўлади. МК03 модели ГрапҳенеОС негизида яратилган АпҳЁС операцион тизими бошқарувида ишлайди. Ушбу тизим минималистик интерфейсга эга бўлиб, ҳар бир учинчи томон иловасини алоҳида изоляцияланган муҳитда (қумлоқ ёки "сандбох" усулида) ишга туширади. Бу эса иловаларнинг фойдаланувчи шахсий маълумотларига рухсатсиз киришини кескин чеклайди. Шунингдек, тизимга ўрнатилган VPN хизмати интернетдаги фаолликни тўлиқ ҳимоялашни таъминлайди.

Техник хусусиятлар ва чидамлилик

ixbt.com маълумотига кўра, Пункт. МК03 аппарат қисми жиҳатидан ҳам замонавий талабларга жавоб беради. Смартфон MediaTek Dimensity 7300 процессори билан жиҳозланган бўлиб, 8 GB тезкор хотира ва 256 GB ички хотирага эга. Шунингдек, хотирани микроСД карталари орқали кенгайтириш имконияти мавжуд. Қурилма 6,67 дюймли, 120 Hz янгиланиш частотасига эга OLED дисплей билан таъминланган бўлиб, бармоқ изи сканери бевосита экран остига жойлаштирилган.

Ишлаб чиқарувчи қурилманинг узоқ муддат хизмат қилишига алоҳида урғу берган. Смартфон IP68 стандарти бўйича сув ва чангдан ҳимояланган. Энг эътиборли жиҳати шундаки, 5200 мА·соат сиғимли аккумуляторни фойдаланувчи ҳеч қандай махсус ускуналарсиз мустақил равишда алмаштириши мумкин. Бу ҳозирги замонавий смартфонлар бозорида кам учрайдиган, аммо қурилманинг хизмат муддатини узайтирувчи муҳим омилдир. Қурилма 30 В симли ва 15 В сиmsиз қувватланишни қўллаб-қувватлайди.

Камера имкониятлари ва кафолатлар

Фотография ихлосмандлари учун МК03 учта камерадан иборат асосий блокни таклиф этади: 64 MP асосий датчик, 8 MP кенг бурчакли ва 2 MP қўшимча сенсор. Олд қисмда эса 32 мегапикселли селфи-камера жой олган. Пункт. компанияси ушбу модел учун камида уч йил давомида тизимнинг йирик янгиланишларини ва беш йил давомида хавфсизлик ямаларини (секуритй патчес) тақдим этишга вада бермоқда.

Смартфоннинг якуний йиғиш жараёни бевосита Германияда амалга оширилади, бу эса маҳсулот сифатини назорат қилишда юқори стандартларни англатади. Ҳозирда Пункт. МК03 компаниянинг расмий интернет-дўконида 745 евро нархида сотилмоқда. Ишлаб чиқарувчи маҳсулотни бутун дунё бўйлаб, жумладан, Марказий Осиё минтақасига ҳам етказиб бериш имконияти мавжудлигини маълум қилган.

Ўзбекистон бозори учун бундай қурилмалар ўзига хос ўринга эга бўлиши мумкин, чунки киберхавфсизлик ва шахсий маълумотлар ҳимояси масаласи маҳаллий фойдаланувчилар орасида ҳам тобора долзарблашиб бормоқда. Гарчи нархи ўрта сегментдан юқори бўлса-да, умрбод бепул VPN ва хавфсиз АпҳЁС экотизими ўзига хос мижозлар қатламини жалб қилиши кутилмоқда.

ПунктСмартфонКиберхавфсизликАпҳЁСГермания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Асебеам рекорд даражадаги 6400 мА·соат сиғимли 21700 аккумуляторини тақдим этдиАсебеам рекорд даражадаги 6400 мА·соат сиғимли 21700 аккумуляторини тақдим этдиБугун, 02:55ОпенКлав сунъий интеллект агенти энди Android ва iOS платформаларида ишга туширилдиОпенКлав сунъий интеллект агенти энди Android ва iOS платформаларида ишга туширилдиБугун, 02:52Марсдан кейинги манзил Титан: Инсоният Сатурн йўлдошини забт этишни режалаштирмоқдаМарсдан кейинги манзил Титан: Инсоният Сатурн йўлдошини забт этишни режалаштирмоқдаБугун, 02:21Покерда инсонни енгган DeepMind жамоаси энди биржада миллиардларни бошқармоқдаПокерда инсонни енгган DeepMind жамоаси энди биржада миллиардларни бошқармоқдаБугун, 01:57PlayStation 6 нархи кутилганидан анча қиммат бўлиши мумкин: Тан нархи 1000 долларга яқинPlayStation 6 нархи кутилганидан анча қиммат бўлиши мумкин: Тан нархи 1000 долларга яқинБугун, 00:29Google тасвирларни сонияларда яратувчи Нано Банана 2 Lite моделини тақдим этдиGoogle тасвирларни сонияларда яратувчи Нано Банана 2 Lite моделини тақдим этдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача