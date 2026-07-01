Германиянинг Пункт. бренди АпҳЁС тизимида ишловчи хавфсиз МК03 смартфонини тақдим этди
Германиянинг Пункт. бренди шахсий маълумотлар дахлсизлигига эътибор қаратувчи фойдаланувчилар учун мўлжалланган янги МК03 смартфонини расман сотувга чиқарди. Жорий йилнинг январ ойида анонс қилинган ушбу қурилма, ишлаб чиқарувчининг дастлабки режаларидан фарқли ўлароқ, мажбурий ойлик обунасиз сотиладиган бўлди. Эндиликда барча хавфсизлик функциялари ва операцион тизим хизматлари қурилма нархига киритилган бўлиб, фойдаланувчилар қўшимча тўловларсиз умрбод хизматлардан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг дастурий таъминотида намоён бўлади. МК03 модели ГрапҳенеОС негизида яратилган АпҳЁС операцион тизими бошқарувида ишлайди. Ушбу тизим минималистик интерфейсга эга бўлиб, ҳар бир учинчи томон иловасини алоҳида изоляцияланган муҳитда (қумлоқ ёки "сандбох" усулида) ишга туширади. Бу эса иловаларнинг фойдаланувчи шахсий маълумотларига рухсатсиз киришини кескин чеклайди. Шунингдек, тизимга ўрнатилган VPN хизмати интернетдаги фаолликни тўлиқ ҳимоялашни таъминлайди.
Техник хусусиятлар ва чидамлиликixbt.com маълумотига кўра, Пункт. МК03 аппарат қисми жиҳатидан ҳам замонавий талабларга жавоб беради. Смартфон MediaTek Dimensity 7300 процессори билан жиҳозланган бўлиб, 8 GB тезкор хотира ва 256 GB ички хотирага эга. Шунингдек, хотирани микроСД карталари орқали кенгайтириш имконияти мавжуд. Қурилма 6,67 дюймли, 120 Hz янгиланиш частотасига эга OLED дисплей билан таъминланган бўлиб, бармоқ изи сканери бевосита экран остига жойлаштирилган.
Ишлаб чиқарувчи қурилманинг узоқ муддат хизмат қилишига алоҳида урғу берган. Смартфон IP68 стандарти бўйича сув ва чангдан ҳимояланган. Энг эътиборли жиҳати шундаки, 5200 мА·соат сиғимли аккумуляторни фойдаланувчи ҳеч қандай махсус ускуналарсиз мустақил равишда алмаштириши мумкин. Бу ҳозирги замонавий смартфонлар бозорида кам учрайдиган, аммо қурилманинг хизмат муддатини узайтирувчи муҳим омилдир. Қурилма 30 В симли ва 15 В сиmsиз қувватланишни қўллаб-қувватлайди.
Камера имкониятлари ва кафолатларФотография ихлосмандлари учун МК03 учта камерадан иборат асосий блокни таклиф этади: 64 MP асосий датчик, 8 MP кенг бурчакли ва 2 MP қўшимча сенсор. Олд қисмда эса 32 мегапикселли селфи-камера жой олган. Пункт. компанияси ушбу модел учун камида уч йил давомида тизимнинг йирик янгиланишларини ва беш йил давомида хавфсизлик ямаларини (секуритй патчес) тақдим этишга вада бермоқда.
Смартфоннинг якуний йиғиш жараёни бевосита Германияда амалга оширилади, бу эса маҳсулот сифатини назорат қилишда юқори стандартларни англатади. Ҳозирда Пункт. МК03 компаниянинг расмий интернет-дўконида 745 евро нархида сотилмоқда. Ишлаб чиқарувчи маҳсулотни бутун дунё бўйлаб, жумладан, Марказий Осиё минтақасига ҳам етказиб бериш имконияти мавжудлигини маълум қилган.
Ўзбекистон бозори учун бундай қурилмалар ўзига хос ўринга эга бўлиши мумкин, чунки киберхавфсизлик ва шахсий маълумотлар ҳимояси масаласи маҳаллий фойдаланувчилар орасида ҳам тобора долзарблашиб бормоқда. Гарчи нархи ўрта сегментдан юқори бўлса-да, умрбод бепул VPN ва хавфсиз АпҳЁС экотизими ўзига хос мижозлар қатламини жалб қилиши кутилмоқда.
…