Афсонавий Алпине А110 билан хайрлашув: Француз бренди тўлиқ электр даврига ўтмоқда

·0·Авто
Афсонавий Алпине А110 билан хайрлашув: Француз бренди тўлиқ электр даврига ўтмоқда

Франциянинг спорт автомобиллари ишлаб чиқарувчи машҳур Алпине бренди ўзининг энг муваффақиятли моделларидан бири — А110 спорткарини ишлаб чиқаришни якунлади. Тўққиз йил давомида конвеерда турган ушбу моделнинг сўнгги нусхаси бренднинг Шимолий Франциядаги заводида тантанали равишда йиғилди. Бу воқеа нафақат бир моделнинг якуни, балки компания тарихидаги янги, тўлиқ электрлаштирилган даврнинг бошланишини англатади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Сўнгги ишлаб чиқарилган Алпине А110 модели бренднинг 70 йиллик юбилейига бағишланган махсус кўринишда тайёрланди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу авлод давомида жами 28 701 дона автомобил сотувга чиқарилган. Агар 1963-йилдан 1977-йилгача ишлаб чиқарилган илк классик А110 моделларини ҳам ҳисобга олсак, Диепдаги завод жами 35 мингдан ортиқ ушбу номдаги спорткарларни дунёга тақдим этган.

Бироқ, А110 номи тарих саҳифаларидан буткул йўқолмайди. Нормандиядаги завод келаси йилдан бошлаб ушбу моделнинг учинчи авлодини ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Янги авлод бутунлай янги Алпине Performance Платформ (APП) шассиси асосида қурилади ва бренднинг келажакдаги стратегиясига мувофиқ, асосан электр двигател билан жиҳозланади.

Келажак режалари: Электр қуввати ва янги кузов турлари

Янги авлод Алпине А110 дастлаб анъанавий икки ўриндиқли купе кўринишида намойиш этилади. Аммо ишлаб чиқарувчи ўз аудиториясини кенгайтириш мақсадида кейинчалик тўрт ўриндиқли вариант ва кабриолет версиясини ҳам чиқаришни режалаштирган. Қизиғи шундаки, янги платформа асосан электромобиллар учун мўлжалланган бўлса-да, муҳандислар келажакда унга ички ёнув двигателини ҳам ўрнатиш имкониятини сақлаб қолишган.

Янги моделнинг илк прототипи келаси ҳафтада бўлиб ўтадиган нуфузли Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбирида оммага кўрсатилиши кутилмоқда. Ҳозирча прототип амалдаги моделнинг кузови остида синовдан ўтказилиши тахмин қилинмоқда. Автомобилнинг техник хусусиятлари ва дизайн элементлари ҳақидаги батафсил маълумотлар эса октябрь ойида ўтказиладиган Париж автосалонида очиқланади.

Ўзбекистон автомобил бозорида Алпине каби тор доирадаги спорт брендлари оммавий бўлмаса-да, глобал автосаноатнинг электрга ўтиши маҳаллий бозорга ҳам таъсир кўрсатмай қолмайди. BYD ва Tesla каби брендлар ўз ўрнини мустаҳкамлаётган бир пайтда, Европанинг классик спорткар ишлаб чиқарувчилари ҳам электр технологияларига ўтиши рақобатни янада кучайтиради.

Алпине брендининг ушбу қадами унинг Renault Груп таркибидаги нуфузини оширишга ва глобал спорткарлар бозорида Porsche каби гигантлар билан рақобатлашишга қаратилган. Электр А110 нафақат экологик тоза, балки динамик хусусиятлари бўйича ҳам ўзидан олдинги бензинли моделлардан қолишмаслиги кутилмоқда.

АлпинеА110SportкарЭлектромобилАвтосаноат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lada Vesta янги қулайликлар билан бойиди: Автомобилда иқлим назорати ва телематика пайдо бўлдиLada Vesta янги қулайликлар билан бойиди: Автомобилда иқлим назорати ва телематика пайдо бўлдиБугун, 17:21Fiat афсонавий Панда моделининг бензинли ворисини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаFiat афсонавий Панда моделининг бензинли ворисини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 16:55Lamborghini ўз тарихидаги энг кучли кроссовер — Урус SE Перформанте моделини тақдим этдиLamborghini ўз тарихидаги энг кучли кроссовер — Урус SE Перформанте моделини тақдим этдиБугун, 15:54Geely ЭХ2 кроссовери Европа бозорига чиқмоқда: Renault ва Volkswagen учун янги рақибGeely ЭХ2 кроссовери Европа бозорига чиқмоқда: Renault ва Volkswagen учун янги рақибБугун, 14:57Alfa Romeo 155 ДТМ афсонаси қайтди: 740 от кучига эга янги супер-седан тақдим этилдиAlfa Romeo 155 ДТМ афсонаси қайтди: 740 от кучига эга янги супер-седан тақдим этилдиБугун, 13:552026-йилнинг энг яхши кроссовер ва йўлтанламаслари: Экспертлар рейтинги эълон қилинди2026-йилнинг энг яхши кроссовер ва йўлтанламаслари: Экспертлар рейтинги эълон қилиндиБугун, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди