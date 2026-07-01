Афсонавий Алпине А110 билан хайрлашув: Француз бренди тўлиқ электр даврига ўтмоқда
Франциянинг спорт автомобиллари ишлаб чиқарувчи машҳур Алпине бренди ўзининг энг муваффақиятли моделларидан бири — А110 спорткарини ишлаб чиқаришни якунлади. Тўққиз йил давомида конвеерда турган ушбу моделнинг сўнгги нусхаси бренднинг Шимолий Франциядаги заводида тантанали равишда йиғилди. Бу воқеа нафақат бир моделнинг якуни, балки компания тарихидаги янги, тўлиқ электрлаштирилган даврнинг бошланишини англатади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Сўнгги ишлаб чиқарилган Алпине А110 модели бренднинг 70 йиллик юбилейига бағишланган махсус кўринишда тайёрланди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу авлод давомида жами 28 701 дона автомобил сотувга чиқарилган. Агар 1963-йилдан 1977-йилгача ишлаб чиқарилган илк классик А110 моделларини ҳам ҳисобга олсак, Диепдаги завод жами 35 мингдан ортиқ ушбу номдаги спорткарларни дунёга тақдим этган.
Бироқ, А110 номи тарих саҳифаларидан буткул йўқолмайди. Нормандиядаги завод келаси йилдан бошлаб ушбу моделнинг учинчи авлодини ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Янги авлод бутунлай янги Алпине Performance Платформ (APП) шассиси асосида қурилади ва бренднинг келажакдаги стратегиясига мувофиқ, асосан электр двигател билан жиҳозланади.
Келажак режалари: Электр қуввати ва янги кузов турлариЯнги авлод Алпине А110 дастлаб анъанавий икки ўриндиқли купе кўринишида намойиш этилади. Аммо ишлаб чиқарувчи ўз аудиториясини кенгайтириш мақсадида кейинчалик тўрт ўриндиқли вариант ва кабриолет версиясини ҳам чиқаришни режалаштирган. Қизиғи шундаки, янги платформа асосан электромобиллар учун мўлжалланган бўлса-да, муҳандислар келажакда унга ички ёнув двигателини ҳам ўрнатиш имкониятини сақлаб қолишган.
Янги моделнинг илк прототипи келаси ҳафтада бўлиб ўтадиган нуфузли Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбирида оммага кўрсатилиши кутилмоқда. Ҳозирча прототип амалдаги моделнинг кузови остида синовдан ўтказилиши тахмин қилинмоқда. Автомобилнинг техник хусусиятлари ва дизайн элементлари ҳақидаги батафсил маълумотлар эса октябрь ойида ўтказиладиган Париж автосалонида очиқланади.
Ўзбекистон автомобил бозорида Алпине каби тор доирадаги спорт брендлари оммавий бўлмаса-да, глобал автосаноатнинг электрга ўтиши маҳаллий бозорга ҳам таъсир кўрсатмай қолмайди. BYD ва Tesla каби брендлар ўз ўрнини мустаҳкамлаётган бир пайтда, Европанинг классик спорткар ишлаб чиқарувчилари ҳам электр технологияларига ўтиши рақобатни янада кучайтиради.
Алпине брендининг ушбу қадами унинг Renault Груп таркибидаги нуфузини оширишга ва глобал спорткарлар бозорида Porsche каби гигантлар билан рақобатлашишга қаратилган. Электр А110 нафақат экологик тоза, балки динамик хусусиятлари бўйича ҳам ўзидан олдинги бензинли моделлардан қолишмаслиги кутилмоқда.
…