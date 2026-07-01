Tesla ва Intel ҳамкорлиги: Terafab лойиҳасига тажрибали мутахассис раҳбар этиб тайинланди
Илон Маск бошқарувидаги Tesla компанияси ўзининг улкан Terafab лойиҳасини амалга ошириш йўлида муҳим қадам ташлади. Коинот сунъий интеллекти ва робототехника эҳтиёжлари учун яримўтказгичлар ишлаб чиқаришга мўлжалланган ушбу заводга Intel компаниясида 18 йиллик тажрибага эга бўлган ветеран мутахассис Гери Сзян раҳбарлик қиладиган бўлди. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Гери Сзян ўзининг LinkedIn профили орқали 2026-йилнинг июн ойидан бошлаб Terafab директори лавозимида иш бошлашини маълум қилди. Intel корпорациясидаги фаолияти давомида у Аризонадаги йирик заводни бошқарган ва 18А технологик жараёни асосида чиплар ишлаб чиқариш майдончаларини тайёрлашга масъул бўлган. Шунингдек, у 22 ва 14 нанометрли технологиялар бўйича оммавий ишлаб чиқариш жараёнларига раҳбарлик қилган.
Миллиард долларлик инвестиция ва стратегик мақсадларTerafab лойиҳаси ўз кўлами билан технология оламини ҳайратга солмоқда. Tesla берган маълумотларга кўра, лойиҳанинг дастлабки босқичига 55 миллиард доллар сармоя киритилиши режалаштирилган. Агар барча босқичлар тўлиқ якунланса, умумий инвестиция миқдори 119 миллиард долларга етиши мумкин. Бундай йирик маблағ эвазига Tesla ўзининг мустақил яримўтказгич базасини яратишни мақсад қилган.
Завод нафақат Tesla маҳсулотлари, балки коинот технологиялари учун ҳам хизмат қилади. Режага кўра, ишлаб чиқариладиган маҳсулотларнинг қарийб 80 фоизи орбитал маълумотлар марказлари (дата-сентерс) учун йўналтирилади. Бу эса Илон Маскнинг коинотни ўзлаштириш ва глобал сунъий интеллект тармоқларини кенгайтириш борасидаги амбицияларини акс эттиради.
Intel ва Tesla иттифоқиМазкур лойиҳада Intel компанияси Tesla учун асосий ҳамкор вазифасини ўтайди. Terafab заводида Intel компаниясининг энг илғор 14А технологик жараёни асосида чиплар тайёрланиши кутилмоқда. Intel раҳбари Лип-Бу Тан ушбу ҳамкорликдан катта умидлар борлигини таъкидлаб, яримўтказгичлар ишлаб чиқариш ҳозирги кунда сунъий интеллект келтириб чиқараётган талабга етиб бормаётганини қайд этди.
Кадрлар масаласида ҳам Tesla анча агрессив сиёсат юритмоқда. Аввалроқ компания Тайваннинг TSMC гиганти етакчи муҳандисларини ўз томонига оғдириб олаётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Гери Сзяннинг тайинлови эса Intel ва Tesla ўртасидаги алоқаларни янада мустаҳкамлаши ва мураккаб лойиҳанинг техник жиҳатларини мувофиқлаштиришни осонлаштириши кутилмоқда.
Terafab заводи 2026-йилдаёқ илк процессорларни чиқаришни бошлаши режалаштирилган. Бу Ўзбекистон каби жадал ривожланаётган давлатлар учун ҳам билвосита аҳамиятга эга, чунки глобал чиплар бозоридаги таклифнинг ортиши келажакда юқори технологик қурилмалар ва сунъий интеллект хизматларининг янада қулай ва арзон бўлишига хизмат қилади.
…