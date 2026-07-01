Tesla ва Intel ҳамкорлиги: Terafab лойиҳасига тажрибали мутахассис раҳбар этиб тайинланди

·0·Техно
Tesla ва Intel ҳамкорлиги: Terafab лойиҳасига тажрибали мутахассис раҳбар этиб тайинланди

Илон Маск бошқарувидаги Tesla компанияси ўзининг улкан Terafab лойиҳасини амалга ошириш йўлида муҳим қадам ташлади. Коинот сунъий интеллекти ва робототехника эҳтиёжлари учун яримўтказгичлар ишлаб чиқаришга мўлжалланган ушбу заводга Intel компаниясида 18 йиллик тажрибага эга бўлган ветеран мутахассис Гери Сзян раҳбарлик қиладиган бўлди. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гери Сзян ўзининг LinkedIn профили орқали 2026-йилнинг июн ойидан бошлаб Terafab директори лавозимида иш бошлашини маълум қилди. Intel корпорациясидаги фаолияти давомида у Аризонадаги йирик заводни бошқарган ва 18А технологик жараёни асосида чиплар ишлаб чиқариш майдончаларини тайёрлашга масъул бўлган. Шунингдек, у 22 ва 14 нанометрли технологиялар бўйича оммавий ишлаб чиқариш жараёнларига раҳбарлик қилган.

Миллиард долларлик инвестиция ва стратегик мақсадлар

Terafab лойиҳаси ўз кўлами билан технология оламини ҳайратга солмоқда. Tesla берган маълумотларга кўра, лойиҳанинг дастлабки босқичига 55 миллиард доллар сармоя киритилиши режалаштирилган. Агар барча босқичлар тўлиқ якунланса, умумий инвестиция миқдори 119 миллиард долларга етиши мумкин. Бундай йирик маблағ эвазига Tesla ўзининг мустақил яримўтказгич базасини яратишни мақсад қилган.

Завод нафақат Tesla маҳсулотлари, балки коинот технологиялари учун ҳам хизмат қилади. Режага кўра, ишлаб чиқариладиган маҳсулотларнинг қарийб 80 фоизи орбитал маълумотлар марказлари (дата-сентерс) учун йўналтирилади. Бу эса Илон Маскнинг коинотни ўзлаштириш ва глобал сунъий интеллект тармоқларини кенгайтириш борасидаги амбицияларини акс эттиради.

Intel ва Tesla иттифоқи

Мазкур лойиҳада Intel компанияси Tesla учун асосий ҳамкор вазифасини ўтайди. Terafab заводида Intel компаниясининг энг илғор 14А технологик жараёни асосида чиплар тайёрланиши кутилмоқда. Intel раҳбари Лип-Бу Тан ушбу ҳамкорликдан катта умидлар борлигини таъкидлаб, яримўтказгичлар ишлаб чиқариш ҳозирги кунда сунъий интеллект келтириб чиқараётган талабга етиб бормаётганини қайд этди.

Кадрлар масаласида ҳам Tesla анча агрессив сиёсат юритмоқда. Аввалроқ компания Тайваннинг TSMC гиганти етакчи муҳандисларини ўз томонига оғдириб олаётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Гери Сзяннинг тайинлови эса Intel ва Tesla ўртасидаги алоқаларни янада мустаҳкамлаши ва мураккаб лойиҳанинг техник жиҳатларини мувофиқлаштиришни осонлаштириши кутилмоқда.

Terafab заводи 2026-йилдаёқ илк процессорларни чиқаришни бошлаши режалаштирилган. Бу Ўзбекистон каби жадал ривожланаётган давлатлар учун ҳам билвосита аҳамиятга эга, чунки глобал чиплар бозоридаги таклифнинг ортиши келажакда юқори технологик қурилмалар ва сунъий интеллект хизматларининг янада қулай ва арзон бўлишига хизмат қилади.

TeslaIntelTerafabИлон МаскТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этдиУбтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этдиБугун, 16:56Google оммабоп Тенор сервисини ёпмоқда: Telegram ва Discord ГИФ-сиз қолиши мумкинGoogle оммабоп Тенор сервисини ёпмоқда: Telegram ва Discord ГИФ-сиз қолиши мумкинБугун, 16:24Темир йўлларда қуёш панеллари: Сун-Вайс стартапи соҳада инқилоб қилмоқдаТемир йўлларда қуёш панеллари: Сун-Вайс стартапи соҳада инқилоб қилмоқдаБугун, 15:57Европа Ойни ўзга давлатлар хариталари ёрдамида забт этмоқчиЕвропа Ойни ўзга давлатлар хариталари ёрдамида забт этмоқчиБугун, 15:24Yandex хариталарида зинапояларнинг 3Д-моделлари пайдо бўлди: навигация янада аниқлашдиYandex хариталарида зинапояларнинг 3Д-моделлари пайдо бўлди: навигация янада аниқлашдиБугун, 14:56Электромобиллар учун инқилоб: КАТЛ Хитойда 2000 дан ортиқ батарея алмаштириш станциясини ишга туширдиЭлектромобиллар учун инқилоб: КАТЛ Хитойда 2000 дан ортиқ батарея алмаштириш станциясини ишга туширдиБугун, 14:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди